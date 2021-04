Veja como será a vacinação segunda-feira em Ilhéus

Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa que na próxima segunda-feira (26) dará continuidade à estratégia de vacinação contra a Covid-19 em Ilhéus, contemplando profissionais da educação e agentes das forças de segurança e salvamento. De acordo com a Sesau, a aplicação da 1ª dose da vacina Oxford acontece mediante lista previamente emitida pelos respectivos órgãos.

O serviço será ofertado na Escola Municipal Heitor Dias, das 8h às 15h. A vacinação da 2ª dose da CoronaVac também acontece na segunda-feira, das 8h às 13h, via drive-thru, e na terça-feira (27), na Cruzada do Bem pelo Bem e nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social ( CRAS ), das 8h às 14h.

Para aplicação da 1ª dose é necessária a apresentação do documento pessoal com foto; cartão de vacinação; cartão do SUS e comprovante de residência. Nesta etapa serão imunizados profissionais da educação com idade a partir de 55 anos e integrantes das forças de segurança e salvamento, a partir de 45 anos, de acordo com a lista de prioridades da vacinação. O profissional precisa necessariamente estar com o nome cadastrado para receber a primeira dose do imunizante. À medida que novos lotes forem entregues, um novo cronograma será divulgado.

As pessoas que estão dentro do prazo de agendamento para aplicação da 2ª dose da CoronaVac devem comparecer aos pontos de drive-thru, montados na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, no Pontal, na segunda-feira (26), das 8h às 13h. Na terça-feira (27), o público deve se dirigir à Cruzada do Bem pelo Bem, próximo ao Ginásio de Esportes Herval Soledade, e às unidades do CRAS , das 8h às 14h. É indispensável a apresentação do CPF e do cartão de vacinação constando a primeira dose. Os pontos são alternados para dar acesso ao público que comparece aos locais com e sem veículo.

A Sesau reitera a necessidade de completar o esquema vacinal no intervalo recomendado pelo fabricante para garantir a proteção contra a doença. Devido ao quantitativo reduzido de doses, o cronograma está priorizando trabalhadores da saúde, agentes das forças de segurança e salvamento e profissionais da educação. As pessoas com idade acima de 60 anos que ainda não foram imunizadas devem aguardar repescagem.

O CMAE é ponto fixo de vacinação da segunda dose, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 15h. A unidade está localizada na Avenida Canavieiras, 275 – Cidade Nova.

Serviço

Vacinação contra a Covid-19 (1ª dose Oxford)

Data: 26 de abril de 2021 (segunda-feira) – Das 8h às 15h

Local: Escola Municipal Heitor Dias – Avenida Canavieiras, s/nº – ao lado do IME

Pontos de drive-thru (2ª dose CoronaVac) – Das 8h às 13h

– Avenida Soares Lopes – próximo ao Centro de Convenções

– Praça São João Batista, Pontal – ao lado da Igreja São João Batista

Vacinação da 2ª dose CoronaVac

Data: 27 de abril de 2021 (terça-feira) – Das 8h às 14h

Pontos:

CRAS Norte

Endereço: Avenida Raimundo Sá Barreto, 539 – Jardim Savoia

CRAS Sul

Endereço: Avenida Dr Arnoldo Neves – Nossa Senhora da Vitória

CRAS Vilela

Endereço: Avenida Governador Paulo Souto (perto da Associação de Moradores), 625 – Teotônio Vilela

CRAS Oeste

Endereço: Rua Duque de Caxias, 154 – Banco da Vitória

CRAS Olivença

Endereço: Rua Almerindo Sarmento, 8 – Olivença

Cruzada do Bem pelo Bem

Endereço: Rua Teodoro Sampaio, Boa Vista – próximo ao Ginásio de Esportes Herval Soledade