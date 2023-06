Veja como vai ficar o estádio de Itabuna depois da reforma

A apresentação do Projeto de Ampliação e Requalificação do Estádio Municipal Fernando Gomes Oliveira (Itabunão) e a autorização da abertura do processo de licitação para contratação empresa responsável pela obra em solenidade simples na noite de quarta-feira, dia 21, pelo prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), deixou a classe de dirigentes do futebol amador e profissional da cidade animados quanto à próxima temporada de campeonatos.

Lembrando que a última vez que o Grapiúna jogou na cidade foi em 2015, o presidente do Grapiúna Atlético Clube, Álvaro Castro, fez questão de agradecer ao prefeito Augusto Castro, secretários e vereadores pela concretização deste sonho. “Todos sempre se empenharam para que este momento acontecesse e o único sentimento que tenho agora é de gratidão”, disse.

O presidente do Itabuna Esporte Clube, Rodrigo Dantas Xavier, também relembra: “Lutamos juntos por essa reforma e é com muita satisfação e alegria que participo deste momento. Com este equipamento, dentro do nosso planejamento em 2024, será de fundamental importância para que o nosso Dragão do Sul, como o Itabuna Esporte Clube é conhecido, voe mais alto. E, o melhor, junto do nosso torcedor, das pessoas que trazem calor humano para os nossos atletas”, ressaltou.

O empresário e investidor do SAF Itabuna, Leonardo Amoedo, faz questão de frisar que investir no futebol e no esporte de um modo geral representa também investimentos na inclusão social, na cultura, no emprego, na renda, no combate às drogas e nos sonhos. “Parabéns, prefeito, pela sua coragem e compromisso. Itabuna ganha um equipamento que beneficiará o esporte profissional, o amador e toda família de Itabuna e Região”, realçou.

Já o presidente da Liga Itabunense de Futebol Amador, o advogado Rafle Salume, salientou que Itabuna sempre respirou esporte e nunca foi justo ter um estádio carente de estrutura adequada como o atual. “Participo da concretização de um grande sonho da comunidade desportiva. Todos poderão voltar a levar a família e os filhos para o Estádio”, concluiu.

A seguir, imagens do projeto: