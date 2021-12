Veja cronograma de abastecimento de água após enchente em Itabuna

A Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) estabeleceu um cronograma de manobras para o abastecimento de água em Itabuna após a cheia do Rio Cachoeira. O gerente técnico João Bitencourt adverte que essa programação pode ser alterada se ocorrer algum imprevisto que comprometa a captação nas estações de Rio do Braço, em Ilhéus, ou Nova Ferradas, em Itabuna.

“Neste momento tão difícil por que passa a população de Itabuna, em função das chuvas e a enchente do Rio Cachoeira, estamos trabalhando para que toda a cidade seja atendida. Caso não ocorra nenhum caso fortuito, a exemplo de quedas de energia ou rompimento de rede, a programação será cumprida à risca”, diz João Bitencourt.

Dentro da programação elaborada pela Gerência Técnica da Emasa, a prioridade é atender a hospitais e bairros mais afetados pela enchente. Nesta quarta-feira (29), serão abastecidas as partes baixa e média dos seguintes locais: centro, Fátima, Parque Boa Vista, Monte Cristo, Santa Inês, Antique e Castália, Califórnia (parte alta), Alto Mirante e Alto Maron.

Serão atendidas, também, as partes baixas do Mangabinha, Pontalzinho, São Judas, Fonseca, Jardim Vitória, Nova Ferradas (região do presídio regional), Maria Matos (Rua de Palha), Condomínio São José, Ilha Verde, Morumbi, Urbis IV, Jaçanã, Santa Clara, Odilon, Lomanto, Conceição (parte alta), Banco Raso, São Pedro (partes alta e baixa) e Vila Zara.

Quinta e sexta

Na quinta-feira (30), o abastecimento contempla partes baixa, média e alta: centro, Fátima, Parque Boa Vista, Parque Verde, Monte Cristo, Santa Inês e partes baixa e alta do Antique, Nova Califórnia e Castália (partes baixa e média), Alto Mirante e Alto Maron. Ainda, Mangabinha (parte baixa e média), Pontalzinho (parte baixa), Conceição (parte alta), São Pedro (parte alta e baixa).

Também Vila Zara (parte alta), São Judas, Fonseca, Nova Ferradas (região do presídio), Condomínios Gabriela e Jubiabá, Nova Itabuna, Jaçanã, Santa Clara, Odilon, Manoel Leão, Lomanto, Ferradas e Jardim Vitória.

Na sexta-feira (31), último dia do ano, o abastecimento será direcionado aos seguintes locais: centro (todas as partes), Fátima (partes baixa e média), Parque Boa Vista (todas as partes), Parque Verde (todas as partes), Monte Cristo (todas as partes), Santa Inês (partes baixa e média), Antique (partes baixa e média), Nova Califórnia, Castália (partes baixa e média), Alto Mirante e Alto Maron.

Mangabinha (todas as partes), Pontalzinho (parte baixa e alta), Conceição (parte alta), São Pedro (partes alta e baixa), Vila Zara (parte alta), São Judas, Fonseca, Maria Pinheiro, Jardim Vitória, Nova Ferradas, Ferradas, Jorge Amado, São Caetano (parte do bairro 50%), Sarinha Alcântara, Jardim Primavera, Vila Anália, Núcleo Habitacional da Ceplac, Novo São Caetano, Pedro Jerônimo, Odilon, Manoel Leão, Zildolândia e Santo Antônio (parte alta).

O gerente João Bitencourt lembra à população sobre a importância de uso racional da água, principalmente nesse momento em que a cidade enfrenta uma tragédia jamais vista na história de Itabuna. “Toda a nossa cidade foi afetada pelas chuvas e cheia do Cachoeira. Porém, mesmo com a necessidade de lavar a sujeira das casas e estabelecimentos comerciais, a gente pede a todos o consumo consciente”, finaliza.