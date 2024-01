Veja cronograma de matrículas para Rede Municipal de Ensino em Itabuna

A Secretaria Municipal da Educação de Itabuna publicou no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 3, as datas para as matrículas de alunos veteranos e novos na Rede Municipal de Ensino para o ano letivo 2024.

O período de rematrículas daqueles que permanecerão na mesma escola que estudaram no ano passado e as matrículas dos transferidos, que começaram no dia 4 de dezembro, vai até o próximo dia 31 de janeiro.

Já as matrículas da Rede Municipal de Ensino para que as escolas não oferecem série subseqüente para novos alunos e para quem não renovou ainda o cadastro acontecerá no período de 22 a 30 de janeiro.

Onde matricular

O processo de matrícula será efetuado nos pontos a seguir: Escola Municipal Lourival Oliveira Soares, em Ferradas; Grupo Escolar Professora Creuza Pereira da Silva, no URBIS IV; Escola Municipal João Mangabeira Filho, no Mangabinha; Centro de Atenção Integral à Criança Jorge Amado (CAIC), no Jardim Primavera.

Na Escola Municipal Verdes Campos, no Monte Cristo; Escola Municipal Margarida Pereira, no Pedro Jerônimo; Grupo Escolar Professor Everaldo Cardoso (temporariamente no antigo Félix Mendonça), no Sarinha; Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM), Centro; Núcleo de Tecnologia Municipal de Itabuna – NTM (CISO) e Escola 28 de Julho (CISO), no Fátima; e Escola Municipal Luiz Viana Filho, no Santo Antônio.

Datas e documentos

Para efetuar as matrículas, o pai, a mãe ou o responsável devem se dirigir aos postos das 9 às 15 horas, com os seguintes documentos: certidão de nascimento ou RG; CPF (original); comprovante de residência atualizado; atestado de escolaridade ou transferência da escola anterior; cartão do SUS, carteira de vacinação atualizada; laudo ou relatório médico comprobatório para alunos público-alvo da Educação Especial – PAEE; duas fotos 3×4; NIS. Já para atender alunos das escolas que têm EJA noturno, os postos funcionarão das 18 às 20 horas.

Os que estudam nas unidades da zona urbana e continuarão no mesmo local devem ser matriculados, conforme o cronograma. A) Educação Infantil – Creche e Pré-Escola: 22/01/2024. B) Ensino Fundamental – Anos Iniciais (1º, 2, 3, 4º e 5 º ano): 23/01/2024. C) Ensino Fundamental – Anos Finais (6º, 7º, 8º, 9º ano) e D) Educação Jovens e Adultos: 24/01/2024.

As matrículas para estudantes novatos que vão ingressar na Rede Municipal de Ensino serão entre 25 e 27 de janeiro, nos referidos postos. Já a inscrição para os alunos das unidades do campo será feita nas próprias escolas, dias 22 e 23 de janeiro.