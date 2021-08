Veja cronograma de vacinação desta semana em Itabuna

A Rede de Frio do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde divulga calendário de vacinação contra Influenza e Covid-19 nesta semana em Itabuna. Contra o novo coronavírus serão contempladas pessoas acima dos 22 anos de idade. A vacinação será durante o dia.

Nesta segunda-feira, dia 16, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas, prossegue a vacinação contra Influenza nas Unidades Básicas e de Saúde da Família. Serão vacinadas pessoas com idade a partir de 6 meses. A documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante nominal de residência.

Também nos períodos matutino e vespertino nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, prossegue a vacinação da 1ª dose contra a Covid-19, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas. Acompanhe:

Na segunda-feira, serão vacinadas pessoas com idade a partir de 22 anos completos.

Na terça-feira, serão vacinadas pessoas com idade a partir de 21 anos completos e na quarta-feira, o grupo com idade a partir de 20 anos. A documentação necessária é Carteira de Identidade (RG), CPF ou cartão do SUS e comprovante nominal de residência. Para quem mora de aluguel, é preciso a fotocópia do contrato de aluguel.

GESTANTES E PUÉRPERAS

Também nas Unidades Básicas de Saúde, da segunda-feira à sexta-feira, dia 20, nos turnos matutino e vespertino, serão vacinadas contra Covid-19 gestantes e puérperas com a vacina da Pfizer ou Coronavac.

A documentação necessária é RG, CPF ou cartão do SUS e comprovante nominal de residência, relatório médico atestando a gravidez ou fotocópia do ultrassom ou do cartão de pré-natal (assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro). Para as puérperas também é preciso levar a fotocópia da certidão de nascimento da criança.

2ª DOSE CORONAVAC e OXFORD

Também haverá aplicação das segundas doses das vacinas Oxford e Coronavac nas Unidades Básicas e de Saúde da Família para aquelas pessoas que receberam a primeira dose das respectivas vacinas, das 8 às 11 e das 13 às 16 horas.

Para a Oxford, o grupo contemplado nesta semana para a 2ª aplicação é aquele que recebeu a primeira dose até o dia 14 de maio. Já para a segunda dose da Coronavac, o público é aquele que recebeu a primeira aplicação da vacina até o dia 16 de julho.

Na terça-feira, dia 17, receberão a segunda dose da vacina Oxford contra Covid-19 os profissionais de segurança e salvamento maiores de 30 anos. A ação será no 15° BPM das 9 às 13 h. A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro da primeira dose.

TRABALHADORES

Também na terça, receberão a segunda dose da vacina Oxford, trabalhadores da saúde de clínicas e farmácias. A ação será na Rede de Frio das 13 às 16 h. A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro da primeira dose.

Na quinta-feira, dia 19, trabalhadores do transporte rodoviário receberão a segunda dose da vacina Oxford. A ação será na UniFTC das 10 às 15 h e a documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro da primeira dose.

Já na sexta-feira, 20, trabalhadores da educação da rede municipal, estadual e UFSB com idade a partir de 30 anos serão imunizados com a segunda dose da Oxford. A ação será das 9 às 14 h na UniFTC. Também haverá vacinação da primeira dose aos comerciários com idade a partir de 20 anos.

A medida segue orientação de Resolução CIB que diz que 10% das doses poderão ser aplicadas em grupo vulnerável da idade vigente. A aplicação será na UniFTC das 17 as 21 h. A documentação: Carteira de Identidade (RG), CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência, fotocópia do contracheque ou registro da Carteira de Trabalho.