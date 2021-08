Veja detalhes do novo decreto da Prefeitura de Ilhéus

Prefeitura Municipal de Ilhéus vai publicar um decreto no Diário Oficial com novas medidas de enfrentamento à Covid-19. O toque de recolher será suspenso, enquanto eventos e atividades com até 300 pessoas estarão autorizados entre 6 a 17 de agosto. Shows, festas, públicas ou privadas, seguem proibidos independentemente do número de pessoas. Confira.

Cerimônias de casamento, eventos urbanos e rurais em logradouros públicos ou privados, circos, parques de exposições, solenidades de formatura, passeatas, estão autorizados em Ilhéus, assim como o funcionamento de zoológicos, museus e afins, deste que com a limitação máxima de 300 pessoas.

Shows, festas, públicas ou privadas, e afins, independentemente do número de participantes, continuam suspensos no município por tempo indeterminado.

Já os eventos desportivos coletivos e amadores, poderão ser realizados, mas sem a presença de público.

Cinemas e teatros também podem funcionar, desde que com a metade da capacidade de ocupação do local.

Em lugares como parques de exposição, museus e congêneres, deve ser respeitado um distanciamento mínimo de 1,5 m. Porém, estão proibidas excursões para visitações de tais equipamentos.

Continuam autorizados os atos religiosos litúrgicos com distanciamento social, uso de máscaras e limitação da ocupação ao máximo de 50% da capacidade.

Uso de caixas térmicas, de isopor, coolers e similares para guarda e manutenção de bebidas alcóolicas, em vias públicas, tanto para comercialização quanto para consumo próprio, seguem proibidas após às 20h30, entre 6 e 17 de agosto, podendo as autoridades apreender os objetos e o conteúdo armazenado em caso de desobediência.