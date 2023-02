Veja horários de funcionamento do Shopping Jequitibá no Carnaval

O Shopping Jequitibá, em Itabuna, definiu os horários de funcionamento durante os dias 20 e 21 de fevereiro, no período de Carnaval. Com isso, passa a oferecer uma opção para clientes de toda a região, num ambiente seguro e confortável para compras, alimentação e atividades de lazer/entretenimento.

No dia 20, segunda-feira, o Big Bompreço funciona das 8 às 22 horas, as Lojas Americanas das 10 às 22 horas, a Academia das 8 às 14 horas e as farmácias das 10 às 21 horas. A Praça de Alimentação e os restaurantes Ise e Five abrem das 12 às 21 horas. Os demais estabelecimentos permanecem fechados.

Já no dia 21, terça-feira, o Big Bompreço abre das 8 às 21 horas, as Americanas das 12:30 às 20 horas, e as farmácias das 10 às 21 horas. A Praça de Alimentação e os restaurantes Ise e Five mantêm o funcionamento das 12 às 21 horas e as demais lojas não abrirão. Nos dias 20 e 21, a partir das 19 horas, haverá apresentações de música ao vivo na Praça de Alimentação.