Veja horários do Shopping Jequitibá neste fim de semana

Com o novo decreto publicado pela Prefeitura de Itabuna, que autoriza a abertura do comércio no final de semana, o Shopping Jequitibá definiu os horários de funcionamento neste sábado e domingo.

As lojas abrem sábado das 9 às 19 horas e no domingo das 13 às 19 horas; a Praça de Alimentação, das 10 às 19 horas e das 12 às 19 horas, respectivamente. Já o Big Bompreço, a Farmácia e a Barbearia funcionam das 8 às 19 horas nos dois dias.

A lotérica abre das 8 às 19 horas no sábado e das 13 às 19 horas no domingo. Quanto à academia, das 8 às 16h30min no sábado e das 8 às 14 horas no domingo.

O serviço de delivery, também autorizado no decreto, estará disponível no sábado até 22 horas e no domingo até 20 horas. A programação o Cinemark deve ser consultada no site do cinema.

Prevenção com respaldo

Para prevenir o avanço da pandemia, o Shopping Jequitibá vem reforçando todos os protocolos de prevenção da Covid-19 determinados pela Organização Mundial de Saúde e referendadas pela Associação Brasileira de Shopping Centers. Tais normas são validadas por especialistas do Hospital Sírio Libanês, visando garantir a segurança de lojistas, clientes e colaboradores.

Entre as medidas adotadas estão a instalação de termômetros digitais para medição de temperatura corporal, colocação de dispensers com álcool gel e pias para lavagem das mãos, obrigatoriedade do uso de máscaras, sinalização para o distanciamento social e higienização permanente.