Veja locais da vacinação itinerante contra Covid-19 em Itabuna

Começa na próxima quinta-feira, em Itabuna, ação com uma van itinerante para a vacinação contra Covid-19 nos bairros. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde é levar as vacinas com mais acessibilidade até as comunidades, para que as pessoas completem seu esquema vacinal.

Segundo dados da Rede de Frio, o último vacinômetro mostrava que 148.575 pessoas adultas receberam a primeira dose. Tendo em vista a população estimada de 163.208 munícipes vacináveis, indica um percentual de cobertura de mais de 90%.

Para a segunda aplicação, 110.902 doses foram aplicadas (67,95%), havendo um déficit de 27.285 pessoas com dose vencida (16,71%) para completar seu esquema vacinal e 20 mil que ainda não atingiram o prazo. Até então, 14.031 pessoas foram imunizadas com a dose de reforço (8,59%). Já os adolescentes de 12 a 17 anos, 52,87% foram imunizados com a primeira dose e 13,24% com a segunda dose.

Nesse sentido, como afirmou a secretária municipal de Saúde, Lívia Mendes Aguiar, “a ação visa chegar de forma mais acessível e direta às pessoas que atingiram o prazo, mas que ainda não se dirigiram às unidades, para que assim, haja maior adesão da conclusão do ciclo vacinal”.

Segundo ela, é preciso que haja conscientização das pessoas sobre a necessidade de completar seu esquema vacinal, tendo em vista o agravante da possibilidade de aumento de casos ativos e possíveis variantes da Covid-19. A gestão do prefeito Augusto Castro tem mostrado o cuidado com a saúde, principalmente no cenário pandêmico”, destacou.

Locais de aplicação

Nesta semana, a primeira ação acontece na quinta-feira, dia 2, na Praça da Piedade, no bairro Califórnia, das 8 às 12 horas. Na sexta-feira, dia 3, na Praça Simão Fiterman, no São Caetano, das 7h30min às 11h30min. No sábado, no Centro Comercial, ao lado do Posto Policial, das 7h30min às 11h30min. A ação itinerante visa à aplicação da primeira, segunda e terceira doses em pessoas das comunidades dos bairros e transeuntes.

A vacinação é direcionada para primeira dose de pessoas maiores de 12 anos; repescagem daqueles com esquema em atraso para segunda dose das vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer. E ainda, para a terceira dose com a vacina Pfizer para pessoas maiores de 56 anos que tenham 5 meses de conclusão do ciclo vacinal.

A documentação necessária a todos é RG, CPF ou Cartão SUS, comprovante de residência e cartão de vacina com o registro vacinal. Serão atendidas em cada ação 300 senhas, que serão distribuídas por ordem de chegada.