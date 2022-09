Veja locais de votação em Itabuna (28ª Zona Eleitoral)

A distribuição das seções na 28ª Zona Eleitoral em Itabuna envolve mudanças em seis locais, sendo quatro devido a reformas em escolas e duas por questões logísticas. É o caso, por exemplo, de mais locais de votação funcionarem num mesmo espaço.

As seções da Escola Municipal Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro serão transferidas para o Colégio Lúcia Oliveira. Já as que funcionavam no Grupo Escolar Professora Norma Vídero migram para o IMEAM (Instituto Municipal de Educação Aziz Maron).

Devido à reforma no Colégio Flávio Simões, eleitores deverão votar no Ciso municipal. Quanto àqueles que votavam na Escola Municipal 28 de Julho, irão procurar o Ciso estadual.

Por sua vez, as seções da Escola Municipal Marechal Humberto Castelo Branco mudam para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no bairro Califórnia.

Da mesma forma, a votação no Grupo Escolar Amélio Cordier mudam para a Associação Padre Paulo Tonucci.

O cartório eleitoral estará de plantão na véspera da eleição, das 8 às 19 horas, e no dia do pleito, das 7 horas até ser divulgado o resultado do pleito.

O endereço do cartório é Rua Rio Almada, nº 100, bairro Góes Calmon. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3211-1243 (27ª Zona) e 3211-1242 (28ª Zona).

Como há duas zonas eleitorais em Itabuna (27ª e 28ª), por enquanto disponibilizamos uma delas. É possível consultar sua situação no site do Tribunal Regional Eleitoral. Consulte aqui.

Veja a relação de locais para votar dia 02 de outubro.

LOCAIS VOTAÇÃO ITABUNA