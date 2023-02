Veja o andamento da construção da nova rodovia entre Itabuna e Ilhéus

Com 32 % das obras prontas, a nova Rodovia BA 649, ligando Itabuna a Ilhéus, que está sendo construída pelo Governo do Estado, terá impactos positivos na mobilidade entre as duas principais cidades do Sul da Bahia e contribuirá para impulsionar o turismo, comércio, indústria e serviços, beneficiando cerca de 510 mil moradores de uma das mais importantes regiões do Estado.

A nova rodovia terá um trecho de 18 quilômetros à margem direita do Rio Cachoeira no sentido Itabuna-Ilhéus, com quatro pontes e um viaduto, com investimentos de R$ 196 milhões e previsão de conclusão no início de 2024. Já foram pavimentados cerca de seis quilômetros da estrada.

Moradores do Sul da Bahia destacam a importância da obra para o desenvolvimento regional.

O operador de turismo e agente imobiliário José Humberto Sá Nery, afirma que “com os novos empreendimentos e investimentos do estadual na região nossas expectativas são grandes, já que a nova estrada vai ampliar as atividades nos setores de turismo e imobiliário”. Para o caminhoneiro Altair Monteiro, “o tráfego intenso na rodovia atual atrasa muito as entregas de mercadorias nas cidades litorâneas, o que será solucionado com a BA 649, facilitando bastante o nosso trabalho”.

A enfermeira Patrícia Cafezeiro, que atua em hospitais de Itabuna e Ilhéus, afirma que “a nova rodovia é sinônimo de desenvolvimento sustentável regional pautado, principalmente, no respeito ao meio ambiente e com visão futura para melhoria de vida da população tanto no quesito da facilidade de locomoção, com mais segurança; no meu caso e de tantas outras pessoas que fazem esse trajeto todos os dias, pois trabalham em uma das cidades e moram na outra, significará redução no gasto com combustível atrelado ao menor tempo na estrada”, diz.

Para o taxista Ademison Souza Santos, “a nova rodovia vai se somar a outra obra importante, a Ponte Jorge Amado, a Ilhéus-Pontal, melhorando consideravelmente o fluxo de veículos, beneficiando não apenas Itabuna e Ilhéus, mas todo o Sul da Bahia”.

Já o motorista de transporte coletivo intermunicipal, Marcos Carvalho, destaca que a nova rodovia BA 649 irá desafogar o trânsito e viabilizar as viagens. “Com mais opções de estradas, consequentemente, há de se ter uma redução no fluxo de veículos, uma vez que os automóveis irão se dividir entre as duas rodovias. Desta forma, conseguiremos fazer viagem mais tranquilas e mais seguras”, afirma.

A nova rodovia será complementada com o projeto do semi-anel Norte, entre a localidade de Banco da Vitória e o Distrito Industrial, ambos em Ilhéus, ligando a BA 649 às rodovias Ilhéus-Uruçuca e Ilhéus-Itacaré.

(Foto aérea: Zé Drone)