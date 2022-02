Veja o andamento das obras de construção da nova rodovia Ilhéus/Itabuna

Os serviços de terraplanagem e drenagem já estão em andamento na implantação da BA-649, entre Ilhéus e Itabuna. A obra em 18 quilômetros da rodovia é realizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra). O novo trecho reduzirá o tempo de viagem entre os municípios de 1h30 para aproximadamente 40 minutos, atendendo mais de 511 mil moradores do litoral sul baiano.

A nova rodovia também será importante no desenvolvimento econômico local, principalmente no turismo e na agricultura. A Costa do Cacau é uma das principais zonas turísticas da Bahia e recebe cerca de 810 mil visitantes por ano, segundo a Secretaria de Turismo do Estado (Setur). No setor agrícola, o escoamento da produção de cacau e grãos com destino ao Porto do Malhado, em Ilhéus, será facilitado com a nova rodovia.

O investimento previsto nas ações é de aproximadamente R$ 142 milhões. “Além da implantação e pavimentação da BA-649, também estamos realizando ações importantes de recuperação na BA-001. Já iniciamos as ações entre Nazaré e Valença e neste mês de fevereiro serão iniciados os serviços entre Ilhéus e Itacaré. Os trechos entre Valença e Itacaré, passando por Camamu, também seguem com serviços sendo executados. São mais de 200 quilômetros em obra”, ressalta o secretário de Infraestrutura, Marcus Cavalcanti.