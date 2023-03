Veja o calendário de vacinação para esta semana em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou o calendário de vacinação nas unidades de saúde nesta semana, das 8 as 11 e das 13 às 16h contra o Covid-19. Vale ressaltar que as ampolas são abertas até às 15h para evitar desperdício de doses. Também vale pontuar que o município ainda encontra-se em desabastecimento da Coronavac.

Para a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, ocorre a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer. Para adultos e idosos, a primeira, segunda, terceira ou quarta dose contra o Covid-19 será aplicada para pessoas maiores de 18 anos sem comorbidade conforme disponibilidade na unidade.

BIVALENTE

A vacina Pfizer Bivalente traz em sua composição a imunização contra novas cepas do Covid-19, incluindo a variante Ômicron. Nesta semana, a substituição já acontece para o primeiro e segundo reforço (terceira e quarta dose) em idosos com idade a partir de 60 anos ou com sem comorbidade. E também, para gestantes, puérperas e pessoas com imunossupressão com idade a partir de 12 anos.

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro das doses anteriores.

VACINAÇÃO DE ROTINA

Da segunda-feira à sexta-feira, das 8 as 11 e das 13 às 16h são aplicadas todas as vacinas de rotina para todos os públicos (adolescentes, adultos e idosos) nas UBS e USF.

Atenção: crianças ou adolescentes menores de 20 anos que não possuem registro de vacina contra Meningite C poderão fazer dose única, exceto adolescente de 11 a 14 anos que terão direito a Meningite ACWY.

Além disso, profissionais de Saúde que nunca fizeram uso da vacina contra Meningite C terão acesso a dose única.

A documentação necessária é o RG, CPF ou cartão do SUS e cartão de vacina com registro de outras vacinas.

VACINAÇÃO INFANTIL NAS UBS

Nas quintas-feiras nas Unidades Básicas e de Saúde da Família acontece a vacinação infantil com a Pfizer Pediátrica.

Crianças de 5 a 11 anos, 11 meses e 29 dias incluindo imunocomprometidas e com comorbidades, que receberam o esquema primário com a vacina Pfizer pediátrica ou Coronavac poderão receber uma dose de reforço da vacina Pfizer pediátrica com intervalo mínimo de 4 meses após a segunda dose.

Já para crianças de 0 a 4 anos, 11 meses e 29 dias as vacinas estão disponíveis na Rede de Frio de acordo com o calendário semanal.

A documentação necessária é a certidão de nascimento, CPF e cartão de vacinação. Vale destacar que serão atendidas crianças com ou sem comorbidade acompanhadas dos seus respectivos pais ou responsáveis (tutores).

AÇÃO DE VACINAÇÃO INFANTIL NA REDE DE FRIO

Na quarta-feira, dia 15, das 14 às 18h, na sala 20 da Rede de Frio, anexo ao antigo SESP, acontecerá a vacinação destinada a crianças de 6 meses a 11 anos. Vale destacar que já se iniciou a aplicação da terceira dose para esse público.

Crianças de 6 meses a 2 anos 11 meses e 29 dias recebem a primeira, segunda ou terceira dose da Pfizer Baby. Crianças de 3 e 4 anos recebem a primeira ou segunda dose da Coronavac ou ainda a terceira dose da Pfizer Baby se cumprido o intervalo de pelo menos 4 meses.

Crianças de 5 a 11 anos recebem a segunda dose da Coronavac. A documentação necessária é a certidão de nascimento, CPF e cartão de vacinação. Vale destacar que serão atendidas crianças com ou sem comorbidade acompanhadas dos seus respectivos responsáveis.