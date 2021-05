Veja o esquema de vacinação para esta sexta-feira em Ilhéus

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) informa que retomará a vacinação da primeira dose contra a Covid-19 nesta sexta-feira (28) para o público com comorbidades acima de 18 anos; idosos com mais de 60 anos e pessoas com idade acima de 58 anos. As doses serão ofertadas nas unidades básicas de saúde, de acordo com o horário de funcionamento de cada unidade; no CMAE, das 8h às 12h e das 13h às 15h; na Cruzada do Bem pelo Bem e nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social ( CRAS ), das 8h às 14h.

É importante a apresentação do CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e receita ou relatório médico que comprove a comorbidade. O grupo composto por pessoas com comorbidades acima de 18 anos e idosos com mais de 60 anos será vacinado nos postos de saúde e no CMAE. Já as pessoas com idade acima de 58 anos serão imunizadas na Cruzada do Bem pelo Bem e nas unidades do CRAS .

2ª dose – O público com 2ª dose da vacina de Oxford/AstraZeneca ou CoronaVac marcada no cartão para 28 de maio de 2021 também deve comparecer ao CMAE, das 8h às 12h e das 13h às 15h. É indispensável a apresentação do CPF ou cartão do SUS e do cartão de vacinação constando a primeira dose.

As salas de vacina funcionam nas seguintes unidades:

– CAE III;

– PSF Conquista;

– UBS Joaquim Sampaio;

– UBS Euler Ázaro;

– UBS Banco da Vitória;

– UBS Posto Sarah Kubitscheck;

– PSF Nelson Costa;

– UBS Hernani Sá;

– PSF Nossa Senhora da Vitoria;

– PSF Ilhéus II;

– UBS Olivença