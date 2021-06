Veja o novo esquema da vacinação em Itabuna

A Secretaria de Saúde de Itabuna, por meio da Rede de Frio, divulga calendário de vacinação contra Influenza e Covid-19 que contempla a semana dos dias 7 a 11 de junho.

Desta segunda-feira, dia 7 a sexta-feira, dia 11, das 8 às 11 horas, prossegue a vacinação contra Influenza nas Unidades Básicas e de Saúde da Família, para os grupos prioritários.

Serão vacinados idosos acima de 60 anos, professores, profissionais de saúde da rede pública ou privada, criança de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas. Aos profissionais é necessária a apresentação da carteira profissional ou crachá.

No período vespertino, continua a aplicação da primeira dose Oxford/Astrazenica contra a Covid-19. O horário será das 13 às 16 horas, nas Unidades de Básicas e de Saúde da Família.

Também nesta segunda-feira, serão vacinadas as pessoas com idade de 50 a 57 anos, nascidas entre janeiro a março. E ainda, pessoas a partir de 18 anos com comorbidades.

Na terça-feira, dia 8, receberão a primeira dose pessoas com idade de 50 a 57 anos, nascidas entre abril a junho. E também, pessoas com idade a partir de 18 anos com comorbidades.

Já na quarta-feira, dia 9, serão vacinadas pessoas com idade de 50 a 57 anos, nascidas entre julho a setembro. Também serão vacinadas pessoas com comorbidades a partir de 18 anos.

Quinta-feira, dia 10, serão imunizadas com a primeira dose as pessoas com idade de 50 a 57 anos, nascidas entre outubro a dezembro. E também, aqueles que têm comorbidade a partir dos 18 anos de idade.

A sexta-feira, dia 11, fica reservada para pessoas com idade de 50 a 57 anos, com nascimento de janeiro a dezembro, que não buscaram uma das unidades para receber o imunizante no dia programado pela Rede de Frio. E também, pessoas a partir de 18 anos com comorbidades.

A documentação necessária é a carteira de identidade, CPF ou cartão do SUS e comprovante de residência. Para quem tem comorbidade também é necessário apresentar o relatório médico atualizado (6 meses) com CID.

LACTANTES

Vale ressaltar que no cronograma semanal da vacinação contra Covid-19, também no período vespertino das 13 às 16h nas unidades básicas de saúde e também nas unidades de saúde da família, estão inclusas as lactantes a partir de 60 dias após o parto e até 12 meses da criança. É necessário levar o RG, CPF, Cartão do SUS, comprovante de residência e certidão de nascimento da criança.

SEGUNDA DOSE OXFORD E INFLUENZA

Na sexta-feira, dia 11, receberão a segunda dose contra Covid-19 Oxford-Astrazenica, e também a aplicação da vacina contra a Influenza, os trabalhadores da saúde dos hospitais de Base Luís Eduardo Magalhães (HBLEM), Manoel Novaes (HMN) e Calixto Midlej Filho (HCMF). A aplicação será das 8h30min às 14h30min na UniFTC.

Os profissionais de saúde dessas unidades hospitalares terão que apresentar o documento de identidade, CPF, cartão do SUS, cartão de vacina com registro da 1ª dose.

REPESCAGEM 2ª DOSE CORONAVAC e OXFORD

Na segunda-feira, dia 7, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 15h30min receberão a aplicação da segunda dose Coronavac e Oxford-Astrazenica aqueles que já receberam a primeira aplicação destes imunizantes. Estão inclusos neste momento, as pessoas com Síndrome de Down, trabalhadores da saúde que receberam a primeira dose em 05/03, indivíduos de grupos prioritários que utilizaram a primeira dose da lista da xepa.

O local de aplicação será na Rede de Frio, fundos do Centro de Saúde José Maria de Magalhães Neto, antigo Sesp, no centro da cidade. É necessário levar o RG, cartão do SUS, CPF, cartão de vacinação e comprovante de residência.

*EDUCAÇÃO*

No decorrer desta semana, terá seguimento a vacinação da primeira dose contra Covid-19, com a vacina Oxford-Astrazenica dos trabalhadores da educação.

Na terça-feira, dia 8, serão contemplados os profissionais da educação com idade de 18 a 29 anos das redes municipal e estadual, além dos servidores da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), no horário das 8h30min às 14 horas no IMEAM.

Os trabalhadores da educação terão que apresentar a carteira de identidade, CPF ou cartão do SUS, comprovante de residência, cópia do contracheque impresso ou fotocópia do registro de trabalho na carteira profissional.

*SERVIÇOS DE SAÚDE*

Já na quinta-feira, dia 10, a vacinação da primeira dose contra Covid-19, com o imunizante Oxford-Astrazenica, será destinada aos trabalhadores da saúde que enviaram e-mail para a Rede de Frio do dia 26/03 a 07/06.

Neste dia, também será aplicada a vacina nos atendentes de farmácia e de recepção de clínicas/consultórios, trabalhadores de serviços gerais de clínicas/consultórios e acadêmicos de cursos da área da saúde que estejam exercendo prática, estágio ou internato. O horário será das 8h30min às 14h30min na USEMI.

Todos desse grupo terão que levar a Carteira de Identidade, CPF ou cartão do SUS, contracheque impresso ou fotocopia do registro trabalhista da CTPS, cópia do e-mail enviado (para os trabalhadores da saúde) e comprovante de matrícula do semestre (para os acadêmicos).

IMPRENSA

Nesta semana tem inicio a vacinação com primeira dose Oxford-Astrazenica contra Covid-19 dos profissionais da imprensa com idade a partir de 40 anos e que estejam atuando em atividades externas, ambientes confinados, tais como redações e estúdios.

A aplicação será na quarta-feira, dia 9, das 8h30min às 14h30min na área interna da Rede de Frio, no Centro de Saúde José Maria de Magalhãe Neto, antigo Sesp, no centro da cidade. A documentação exigida é o RG, CPF, Cartão do SUS, Registro Profissional ou carta da empresa onde trabalha atestando os requisitos acima.