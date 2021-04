Veja o que abre no shopping de Itabuna no feriado de primeiro de maio

Em função de um acordo firmado entre o Sindicato dos Supermercados e Atacados do Estado da Bahia e o Sindicato dos Empregados do Comércio de Itabuna, o Bompreço do Shopping Jequitibá abrirá no sábado, dia 1º.de maio (Dia do Trabalhador) das 8;00 as 20;30 horas.

Também estarão funcionando a Drogaria das 8;30 às 20;30 horas, a Praça de Alimentação das 12;00 às 19;30 horas e o serviço de delivery alimentação até as 22 horas.

Os demais segmentos, como lojas, quiosques, lotérica e academia não abrirão no sábado. Como compensação aos seus colaboradores na segunda feira, dia 3, o Big Bompreço não funcionará.

PREVENÇÃO

O Shopping Jequitibá vem reforçando todos protocolos de prevenção da Covid 19 determinados pela Organização Mundial de Saúde e referendadas pela Associação Brasileira de Shopping Centers, validadas por especialistas do Hospital Sírio Libanês, visando garantir a segurança de lojistas, clientes e colaboradores.

Entre as medidas adotadas estão a instalação de termômetros digitais para medição de temperatura corporal, colocação de dispensers com álcool gel e pias para lavagem das mãos, obrigatoriedade do uso de máscaras, sinalização para o distanciamento social e higienização permanente.