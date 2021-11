Veja o que as Alafiadas apresentam de novidade em Comandatuba

E chegamos na 3• edição da Alafiadas COM VIDA 🙌🏾🙌🏾!

Nos sentimos tão felizes e honradas com os passos dados para chegarmos até aqui ! Uma construção diária de cada detalhe para que tudo isso (e mais um muito) aconteça !

Nosso colaborativo (digo NOSSO porque é SEU também !) ganhou novos membros , novas artes, novas cores …. E viemos com tudo para essa edição ( suspiro encima de suspiro !) .

Anotem aí na agenda, pois já está super perto 💫

Día 21/11, 3• domingo do mês, lua cheia 🌕 ( realizadora de sonhos), a feirinha Alafiadas COM VIDA estará acontecendo na @alafiasul – em frente a quadra da Praça São Sebastião / Vila de Comandatuba-Una/BA.

Das 15 às 20:00h .

Agora apertem os cintos e confiram aqui quem estará conosco:

@rebecafsoaress – Velaria Gaia- velas artesanais aromáticas 🕯

@plantae.macrame- macramês encantadores

@marciapintoyoga – Manto – pães artesanais, bolo caseiro, doces, e um café das deusas .

@yby.lab – com seus cosméticos naturais de cair o queixo 💫

@neila.farma – massagem, chás, auriculoterapia.

@laluaboteco – hambúrgueres feitos na hora tipo obra prima mesmo😋

@ederlong – fotos de impressionar

@piu.eco – moda ecologica e sustentável🌿

@negafulostyle – trancista transformando todes em beldades.

@Carol – artesanatos intuidos no rezo📿

@andredebeauvais- musica🎧 que só esse dj sabe tocar.

@l&c – acessórios estilosos e de bom gosto 👍🏽

@capimdourado – história em forma de bijus Made In Jalapão / TO .

@ ava – bolsas que só vendo pra crê 😍.

E o brechó??? 🙌🏾 presente !! Com roupas incríveis e com aquele precinho …

O convite está feito e a presença de vocês é esperada com todo AMOR 💛.

@alafiadascollab vem para agregar e incluir☘️🌻

* Dicas afiadas 😜:

•Cheguem cedo.

•Vamos seguir os protocolos de segurança.😷

Affff que ainda TEM MAISSSS!

• Teremos uma Alafiada , @ …( o nome dela ), fazendo arte ( literalmente !) pintando o rosto das crianças .🥳

Das 15 as 17h

• Contação de histórias com o mestre @maia as 16:20h !

