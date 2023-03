Veja o que mudou o secretariado do prefeito Augusto Castro

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), promoveu mudanças na estrutura do secretariado municipal nesta semana. De acordo com o Decreto nº 15.329, publicado no Diário Oficial do Município, o economista e especialista em desenvolvimento de cidades Rosivaldo Pinheiro Mendes dos Santos assume a Secretaria Municipal de Governo depois de ter ocupado o cargo de subsecretário de Planejamento.



Em outro decreto, o Chefe do Executivo itabunense confirmou a permanência da arquiteta e urbanista Sônia Maria César Fontes na Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo (SIURB). No início da atual gestão ela havia assumido o comando da Secretaria de Planejamento (SEPLAN).



Para a titularidade da Secretaria de Planejamento, o prefeito Augusto Castro nomeou o ex-secretário de Gestão e Inovação, José Alberto de Lima Filho, conforme Decreto nº 15.330, também já publicado no DOM.

Em janeiro passado, o prefeito havia nomeado a professora Luciene Maria do Nascimento para a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS). Antes, ela havia desempenhado a função de diretora-geral do Instituto Municipal de Educação Aziz Maron (IMEAM).



O prefeito disse que as mudanças na estrutura do secretariado municipal fazem parte do processo administrativo para melhorar e dinamizar a gestão pública. “É uma forma de trazer novas ideias para a arejar a gestão pública”, salientou.

Ele enfatizou a oportunidade de contar com uma equipe empenhada em prestar um bom serviço público. “Temos muito a avançar em infraestrutura, saúde, educação e assistência social. Só assim, garantimos uma Itabuna mais pujante e com melhores condições de vida para nossa população”, concluiu o prefeito.