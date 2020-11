Eleições: veja o que pensam os 11 candidatos à Prefeitura de Itabuna

Daqui a uma semana, o eleitor de Itabuna decidirá quem terá a missão de administrar a cidade pelos próximos quatro anos. Pelo número de candidatos, não podemos escapar da alusão ao futebol. Há um time com 11 pretensos titulares ao comando do Centro Administrativo, com o mesmo número de vices – os reservas em busca de reforçar as estratégias para que seja vitoriosa essa “partida”.

Como uma legítima torcida, a população segue de dedos cruzados por ações na Saúde, Segurança, Educação, entre tantas outras questões. Acompanhe pensamentos daqueles tão ávidos por marcar os gols necessários dia 15 de novembro. Veja abaixo e também nas bancas a partir desta sexta-feira (06).

Qual seu principal argumento para conquistar o voto de um eleitor indeciso?

Alfredo Melo – Mostrar ao eleitor que somos o único partido que tem projetos de desenvolvimento para Itabuna, nós não temos projeto de poder, temos projetos de fazer! Queremos uma cidade mais humana, criar emprego, lazer e renda inclusive com o Rio Cachoeira. Temos que incentivar na cidade o nosso projeto: a cadeia produtiva do cacau, agregar valor ao fruto de Ouro, como fala no hino da cidade, temos que criar a rua do chocolate, a esquina da páscoa, a travessa do coelho, o mercado modelo do chocolate! (…)

Antonio Mangabeira – Ao longo dos últimos trinta anos, Itabuna vem sofrendo com gestões que não corresponderam às expectativas da população. Acumulamos problemas em todas as áreas da Administração Municipal. Será preciso administrar com transparência e cooperação com os servidores e a população, buscado o começo de uma nova era para os itabunenses, afastando-se dos arcaicos interesses e vícios de políticos tradicionais. Vamos priorizar o bem-estar coletivo, o desenvolvimento e a superação dos problemas históricos…

Augusto Castro – Temos certeza de que vamos convencê-los de que temos os melhores projetos e as propostas mais viáveis para que Itabuna saia do atual estágio de abandono e desemprego que levaram sua população ao desânimo. Pelas relações políticas que temos em Brasília e Salvador, vamos encontrar saídas para os principais problemas de nossa gente. Por isso, as pessoas vão se convencer de que estamos do lado certo. E com apoio necessário, para que haja a mudança na Administração municipal que tanto desejam.

Capitão Azevedo – Itabuna já me conhece. Tenho uma história dedicada ao trabalho com as pessoas que mais precisam. Essa é uma missão para mim. Em mais de 30 anos de vida pública, ocupei importantes cargos, inclusive o de prefeito e saí com as mãos limpas. Creio que a honestidade, que é uma obrigação e não um favor, deve ser o principal atributo de um político. Agora, mais experiente e preparado, eu vou fazer um governo que combinará desenvolvimento com inclusão…

Charliane Sousa – Sei que a população está cansada do descaso dos governos que já tivemos. Há décadas, tem sido governada por prefeitos que não colocaram os interesses da população em 1º lugar. Com isso, a cidade foi ficando pra trás, acumulando problemas e chegou a esse estado de abandono. A minha candidatura é para renovar a política e transformar Itabuna em um lugar bom pra se viver, a proposta é aplicar bem o dinheiro do povo, organizar a cidade, oferecer serviços básicos de qualidade. Outra questão importantíssima é que Itabuna nunca elegeu uma prefeita é está na hora da gente mostrar que uma mulher pode administrar bem, com um novo olhar.

Edmilton Carneiro – Ser verdadeiro. Vejo que as pessoas perderam a confiança na política e no político. Penso que pesa sobre mim a responsabilidade de construir e desconstruir muitas coisas. Não prometo nada, só a vontade e a força do trabalho; me comprometo com a transparência, que é uma obrigação de todo gestor e um direito de todo cidadão, e me comprometo em lutar, incessantemente, contra a corrupção.

Fernando Gomes – Com quase cinco décadas de vida pública, já sou conhecido pelos eleitores itabunenses que conhecem o meu trabalho, meu estilo de administrar e de gestão dos recursos. Nesta campanha, um dos argumentos mais usados tem sido o voto de amor e gratidão, que tem um sabor sentimental e define uma relação que se desenvolveu e consolidou ao longo dos anos, com obras e ações em todos os bairros, além de um respeito recíproco entre nós.

Geraldo Simões – Nosso argumento são nossas propostas, que correspondem às soluções que a população demanda para seus problemas. Temos um Programa de Governo construído a partir do que a sociedade nos informou como sendo suas prioridades, por meio de uma plataforma que lançamos na internet. A partir daí, junto com um time de especialistas, definimos as propostas que chamamos de Programa de Governo Participativo. São propostas que vão solucionar os problemas na saúde, na geração de emprego e renda, na Educação, na segurança e combate à violência, políticas para a juventude, entre outros.

Isaac Nery – Sou médico, enfermeiro e ex-soldado da Polícia Militar. Tenho experiência com gestão enquanto enfermeiro e médico nessa cidade e por onde passei deixei o meu legado de honestidade e cuidado com o próximo. Fui o enfermeiro responsável por montar a antiga Política, diretor da Atenção Básica, médico responsável técnico pela SESAB e secretário de saúde, quando mantive o São Lucas aberto. Nossa gestão será sempre coparticipativa com o povo, através dos Gabinetes nos bairros, para de fato conhecer e atender à demanda do povo e nosso convite de gestão compartilhada se estenderá aos Conselhos Municipais e ao Ministério Público, pois temos as mãos limpas e queremos construir um futuro para essa cidade e para isso é preciso de um gestor que vem do povo e conhece suas dificuldades e que acima de tudo não esquece suas raízes, pois só cuida de gente quem gosta de gente!

Pedro Eliodorio – Apresentar projetos que eles não foram capazes de executar durante cinquenta anos que estão no comando da administração, e que eles não representam a classe trabalhadora, não apresentaram nenhum projeto para os negros, favelas, nem para os pobres, o que eles sempre fizeram foi maltratar os trabalhadores, professor e professora, camelô, feirantes, e que todos os dez que estão aí já tiveram suas oportunidades, uns foram prefeitos, outros deputados, uns foram secretário, a outra é vereadora. E que o único que representa e defende a classe trabalhadora, as favelas, as mulheres, negros e os excluídos é a candidatura da UP Unidade Popular pelo Socialismo com Pedro Eliodorio e Carlinhos!

Professor Max – Não votar mais em quem já foi prefeito de Itabuna, vamos abrir um canal de diálogo entre o poder público e a população; é preciso dar voz ao povo, pois a participação do cidadão será nossa marca nos quatro anos de gestão, para que ela participe junto com a prefeitura nas decisões importantes para a cidade. Porque a opinião do cidadão tem prioridade para mim e para o meu vice.

Sua primeira providência ao chegar à Prefeitura de Itabuna é …

Alfredo Melo – Ao sermos eleitos, já antes da posse, nomearemos a comissão de transição, conforme a lei; iniciaremos os bloqueios para garantir o pagamento das férias atrasadas, o décimo terceiro e os meses de salários, inclusive horas extras, evitando o que tem sido praxe de um governo: transferir para outro esses encargos. A comissão de transição fará o centro de custo e benefícios; antes de tomarmos posse, saberemos, em cada unidade externa da prefeitura, qual é o custo, qual é o benefício…

Antonio Mangabeira – Há muitas prioridades para reverter o caos em que a cidade se encontra. Porém, o mais urgente diz respeito à vida das pessoas e compreende uma reestruturação completa no sistema de saúde do município, com ações imediatas de melhoria e ampliação do atendimento à população.

Augusto Castro – Nos primeiros 100 dias vamos trabalhar firmemente para reabrir o Hospital São Lucas e o Centro Médico Pediátrico (Cemepi), contando com o apoio do Governo do Estado. O atendimento às pessoas, na atual pandemia, é motivo de nossa maior preocupação. Por isso, vamos mobilizar recursos e pessoal para que haja a melhora do atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Capitão Azevedo – Determinar a minha equipe um diagnóstico dos gargalos de cada área e, paralelamente, começar a resolver as emergências, como buscar melhorar o atendimento do nosso povo na área da saúde. Também vou dar uma resposta ao problema do transporte coletivo e criar uma força-tarefa para ações nos bairros. No primeiro mês, pretendemos já autorizar a retomada dos programas sociais.

Charliane Sousa – A nossa cidade anda bagunçada há muito tempo! A organização e o bom funcionamento dos serviços públicos não foram prioridade de muitos governos que passaram. Como prefeita, terei como primeiro compromisso verificar com muito cuidado todos os gastos da prefeitura. Vou ver onde dá pra economizar e vou eliminar desperdícios, para assim investir no que realmente é necessário pro povo. Não dá pra destinar muito dinheiro pra um setor enquanto outros ficam em falta! Pretendo fazer mais, gastando menos! Isso é valorizar o dinheiro do povo!

Edmilton Carneiro – Fazer um choque de gestão. Precisamos saber que Prefeitura estamos recebendo. Quantos funcionários efetivos, quantos cargos de confiança, as finanças, os equipamentos…. Contratarei uma empresa especializada para uma auditoria minuciosa. Precisamos saber onde falta, onde sobra e ajustar as contas. Vamos trabalhar com pouco para fazer muito, mas, para isso, preciso de pessoas capazes, técnicas, honestas e, sobretudo, que amem Itabuna.

Fernando Gomes – Implantar a nova usina asfáltica e iniciar o programa de pavimentação de todos os bairros, que é um grande compromisso de campanha, mas não vamos nos descuidar da retomada do crescimento econômico depois desta pandemia, para garantir a geração de emprego e renda, atraindo novos investimentos para Itabuna como o da Havan, uma grande loja de departamentos, que deve gerar mais 400 empregos diretos.

Geraldo Simões – Cuidar da saúde. Resolver os graves problemas que afligem nossa população, especialmente a que mais utiliza os serviços do SUS. Vamos organizar o funcionamento dos postos de saúde, cuidar da média e alta complexidade. Além disso, sabemos que precisamos solucionar a questão da saúde mental, qualificando os CAPS e reabrindo o ambulatório de crises psiquiátricas. Temos muito trabalho na saúde e vamos começar logo que assumirmos o governo.

Isaac Nery – Realizar uma reforma administrativa, com redução de cargos comissionados, convidando o Ministério Público para fiscalização, desde o primeiro dia da nossa gestão, assim como os Conselhos Municipais.

Pedro Eliodorio – Instalar uma auditoria para ver qual tamanho da corrupção e entregar para a Justiça tomar as providências cabíveis e jogar os corruptos atrás das grades e fazer eles devolver o dinheiro do povo!

Professor Max – Na verdade, existem duas providências urgentes que teremos que tomar. A primeira é transformar a UPA do final de linha do são Caetano (que ainda não foi finalizada) em uma unidade de atendimento emergencial para gestantes e crianças, até que seja finalizada a construção do hospital materno infantil, para que nossas mães e crianças itabunenses tenham atendimento digno e não precisem se deslocar para outras cidades.

A segunda é resolver de fato a questão do transporte público em Itabuna, modificando o sistema, inclusive com a revisão da concessão pública (…).

Em linhas gerais, de que modo deve tratar da insegurança tão presente na cidade?

Alfredo Melo – Para a segurança temos que interromper o ciclo vicioso da miséria, utilizando para isso a educação, principalmente para as criancinhas; uma menina de 8 anos se não tiver educação, poderá estar violentada antes mesmo de chegar à puberdade, um menino poderá estar refém do tráfico. O Partido Verde é o partido da paz, nossa bandeira é branca e escrito com letras verdes o V da vida. (…) Veja os índices, em média nos últimos 10 anos, são assassinados em Itabuna 150 pessoas, somos dois grupos de 100 mil, ou seja 75 por grupo são mortos violentamente, muita violência contra a mulher, a média nacional que é altíssima é 26, somos quase 3 vezes mais violentos. Educação é a solução.

Antonio Mangabeira – Será necessário um esforço conjunto de diversos setores da sociedade civil, poder público e população para atuar preventiva e repressivamente. Para diminuir a sensação de insegurança vamos: Constituir um Núcleo de Inteligência para prevenção e combate à violência; fortalecer a Guarda Municipal; intensificar o patrulhamento nas localidades mais atingidas por ocorrências; solicitar o aumento do efetivo da Polícia Militar; instalar videomonitoramento no centro e bairros; desenvolver campanhas de conscientização e enfrentamento da violência doméstica, consumo e tráfico de drogas, crimes contra a vida e o patrimônio. Em paralelo a todo esse esforço, também intensificaremos ações educacionais, culturais, de lazer e práticas esportivas continuadas para atrair jovens, livrando-os dos caminhos do crime.

Augusto Castro – No Plano de Governo, concebemos que a segurança pode ser entendida sob duas vertentes. Primeiro, sob a ideia da segurança pública e, em segundo lugar, da segurança de trânsito/viária. Ambas podem ter órgãos municipais, que apoiarão as Polícias Militar e Civil no caso da segurança pública, ou assumindo a gestão, ou apoiando a Polícia Militar no caso da segurança do trânsito. Com o Itabuna Presente vamos ampliar a presença da Gestão Municipal e das entidades focando em segurança e segurança do trabalho junto à sociedade e aos setores produtivos. Com o Itabuna segura construiremos um Plano de Segurança alinhado com melhores práticas e com a integração à segurança privada. Videomonitoramento em todos os bairros, diagnóstico da situação da criminalidade nas comunidades e bairros. Foco constante no tráfico de drogas. (…)

Capitão Azevedo – A segurança pública, do ponto de vista constitucional, é do Estado, mas o cidadão vive na cidade, então o município tem enorme responsabilidade com sua segurança. Temos uma Guarda Municipal muito eficiente e vamos procurar aumentar ainda mais essa eficiência, com modernização, aumento do efetivo, valorização do seu corpo. Também é fundamental reforçar a parceria com as polícias Militar e Civil, cujo trabalho é digno de elogio. No tocante a investimentos imediatos, vamos viabilizar a extensão do videomonitoramento para os bairros. Além disso, vou chamar instituições como Judiciário, Ministério Público, igrejas, universidades, clubes de serviço e outras entidades da sociedade civil para um pacto em defesa do cidadão, que busque respostas para a questão.

Charliane Sousa – A gente sabe que o estado é responsável por garantir a segurança por meio das polícias Civil e Militar. Mas, o município pode contribuir e muito para diminuir a violência em nossa cidade. Como? Investindo em boa educação; oferecendo esporte nos bairros; opções de lazer e cultura pros jovens. A gente precisa envolver a juventude com atividades produtivas, com coisas boas. Precisamos afastar os jovens das drogas, das brigas e da criminalidade. Temos que fazer campanhas nas escolas, envolver a juventude com música, dança, teatro… Além disso, é fundamental investir em iluminação pública e infraestrutura dos bairros para não facilitar a ação de bandidos. E, claro, eu não poderia deixar de falar da nossa Guarda Municipal, que faz um trabalho tão importante. Vamos melhorar as condições de trabalho, oferecer melhor estrutura, equipamentos mais modernos e capacitação constante.

Edmilton Carneiro – Há dez anos, nosso efetivo policial passava de mil homens. Hoje, temos apenas cerca de 500. Pretendemos ampliar a Guarda Municipal, treinar e equipar para dar suporte à PM. Isso na questão da prevenção e repressão. No campo da Ressocialização, pretendemos fazer parcerias com as Igrejas, que já vêm fazendo um belo trabalho nos presídios e têm tirado muitos condenados da reincidência.

Fernando Gomes – A insegurança não é um problema isolado de Itabuna, mas que afeta a todas as cidades brasileiras. Embora a segurança seja uma atribuição do estado, nós na prefeitura de Itabuna teremos uma relação de parceria com o governo do estado já estabelecida, o que já foi iniciado com o governador Rui Costa. Este esforço inclui não apenas ações da Polícia Militar, mas também com o fortalecimento da Guarda Civil Municipal, que foi ampliada e equipada na minha gestão e terá sua atuação reforçada num novo governo, com mais investimentos em monitoramento de vídeo. Mas segurança não é apenas ação de polícia, nós temos de cuidar da geração de emprego, de ampliar a oferta de trabalho para as pessoas e promover a inclusão social, mas devemos também investir em educação, saúde e esporte, o que passa pela recriação da Secretaria de Esportes.

Geraldo Simões – Todos sabem e todos dizem que segurança é uma atribuição do governo do estado. Mas é um direito de todos, assim como todos devemos colaborar para uma cultura de paz na sociedade. Vou trabalhar em conjunto com o estado, equipando e requalificando a Guarda Municipal, preparando-a para auxiliar no enfrentamento da violência. Em outra frente, vamos aprofundar aquilo que é a marca de nossas gestões: cuidar das pessoas. E vamos fazer isso direcionando todas as ações do governo para esse cuidado, desde a requalificação do serviço de iluminação pública até a oferta de opções de esporte, lazer e cultura para a juventude, além de um programa de estágio e de iniciação profissional junto a empresas locais.

Isaac Nery – Vamos combater a violência de frente, com educação de qualidade através do ensino integral, Escola inclusiva e com prática de esportes, além de cursos técnicos para nossos estudantes. E com a Guarda Civil Municipal, através de investimento em tecnologias (videomonitoramento, ronda Guardiã Maria da Penha, central de rádio, rondas municipais) e parceria com entidades diversas, como o Conselho Tutelar, associações de bairros e polícias estadual e Federal, não esquecendo da valorização profissional do nosso servidor público.

Pedro Eliodorio – Implantar projetos sociais nos bairros; projetos esses como aulas de capoeira, teatro, informática, cursos profissionalizantes e implantar a escola de tempo integral em todas as escolas.

Professor Max – Quero ser lembrado como o prefeito das creches, temos que incentivar o esporte, aumentar os recursos para a educação e buscar novas oportunidades de emprego e distribuição de renda para que possamos, a médio e longo prazo, combater a violência em Itabuna.

Como pretende deixar sua marca na Saúde, área sempre apontada como “calo” pelos prefeitos em Itabuna?

Alfredo Melo -Saúde começa pela PREVENÇÃO, a porta de entrada é a atenção básica, nossos colegas agentes de saúde e de endemias são os principais atores na prevenção, juntamente com os de zoonoses, cavalos, gatos, cachorros, soltos sem vacinação, é problema de saúde, pessoas abandonadas também é problema, veja a infestação de escorpiões, o elevado índice de pombos, também é problema de saúde e de fácil solução, basta colher os ovos. Repito: medidas preventivas, para aliviar a média e alta complexidade, saúde mental é outro aspecto. Temos que ter uma unidade da saúde da mulher, pensar nas crianças, no idoso. (…). E por último, ao fazermos a coleta seletiva do lixo orgânico diariamente, levando para a compostagem, evitando a proliferação de ratos, baratas e vetores aéreos, também estamos investindo em saúde.

Antonio Mangabeira – Pretendemos tornar Itabuna uma referência em saúde pública, concebendo e estruturando um sistema de atendimento pleno, eficiente, especializado nas demandas da população e na promoção da saúde preventiva, adotando administração transparente em todos os serviços de saúde, desde os mais simples aos mais complexos. Descentralizar a regulação e adotar prontuário eletrônico, acabando com a fila da morte nas consultas, exames e cirurgias. Reabrir o Hospital São Lucas, recuperar e equipar os postos de saúde, reestabelecer os serviços de obstetrícia e pediatria, com acompanhamento da gravidez, parto, saúde da mãe e do bebê. Dentre outras, serão as primeiras providências a serem tomadas no âmbito da saúde pela administração Itabuna tem Jeito.

Augusto Castro – Desejamos que a marca seja do atendimento de qualidade e eficiente pelo SUS. Para isso, será necessária a requalificação da atenção primária, que envolve as unidades básicas e de saúde da família, para que sejam o “Portal de Entrada” do Sistema Único de Saúde. Elas serão interligadas se utilizando para isso a tecnologia da informação e comunicação, facilitando marcações de consultas e exames, facultando ao paciente receber a informação do atendimento via aplicativo de celular, como por exemplo, data, local e horário de sua consulta ou exame consta de meu projeto de governo. Também vamos ampliar o número de equipes de Programa de Saúde da Família (PSF) para atender a mais áreas da cidade, especialmente aquelas mais distantes do centro.

Capitão Azevedo – Meu projeto inclui a criação do Hospital da Mãe e da Criança, especializado no atendimento feminino e infantil e criar as condições para reabertura do Hospital São Lucas, que deve ser um compromisso de todos nós. Também vamos viabilizar a reabertura do Cemepi, com atendimento SUS, e modernizar o Hospital de Base, dando-lhe condição de atender a mais gente, com mais tecnologia e cada vez mais humanização. Outro projeto novo é o Saúde em Casa, que já existe pelo SUS para atender a pacientes que estejam impossibilitados ou tenham dificuldade de se locomover a uma unidade de saúde, mas que aqui terá o complemento de unidades móveis, com equipe completa de saúde, incluindo médico(a), enfermeiro(a) e fisioterapeuta. E teremos postos de saúde funcionando também à noite, fim de semana e feriados, como já foi no primeiro governo, porque doença não tem hora e saúde deve ser uma atenção permanente do poder público.

Charliane Sousa – Um problema que tem me incomodado muito são as filas para marcação de exames e consultas. É um absurdo aquelas filas enormes na Central de Regulação, sendo que os pacientes precisam chegar de madrugada. Para resolver isso, nós vamos informatizar todas as unidades de saúde com um sistema integrado em rede, que funcione de verdade. Também vou implantar atendimento com clínico geral e pediatra o dia inteiro nos postos de saúde da cidade. Os postos maiores eu vou reestruturar e colocar atendimento 24 horas, para desafogar a UPA e o Hospital de Base. Falando sobre Hospital de Base, vamos reestruturar a FASI, valorizar os servidores, ampliar e qualificar a oferta de leitos, cirurgias, consultas e exames. Implantaremos também o programa Médico nos Bairros, com unidades móveis para atendimento clínico e odontológico. Para as gestantes, que tanto sofreram no atual governo, vou criar o Projeto Gestar, com acompanhamento médico, psicológico e social para grávidas em vulnerabilidade, no pré e pós-parto. Para melhorar o atendimento às crianças, eu vou restabelecer os convênios com o Hospital Manoel Novaes e o Cemepi.

Edmilton Carneiro – Primeiro, contratando um Secretário capaz para resolver os problemas da saúde. O dinheiro vem. Não é possível que em muitos municípios as questões de saúde são resolvidas e aqui, não; priorizar a atenção básica, reabrindo os postos fechados, reformando-os e equipando-os; criar um aplicativo para que as pessoas marquem suas consultas e interajam com a secretaria, sem a necessidade da presença física, evitando assim filas longas e desnecessárias.

Fernando Gomes – De certa forma eu já deixei uma marca na área da saúde com a construção da Maternidade da Mãe Pobre, que já realizou mais de 100 mil partos ao longo dos anos e do Hospital de Base Luís Eduardo Magalhães, hoje uma referência de atendimento para Itabuna e a região. Como investimos pesadamente no reequipamento do hospital para o enfrentamento da covid-19, adquirindo aparelhos de Raio-x, de ressonância magnética e ampliando a produção de oxigênio, o que permitiu implantar mais 30 leitos de terapia intensiva, após a pandemia do coronavírus nós vamos ter um dos melhores hospitais do interior baiano, inclusive com a incorporação de quase 100 novos leitos para pacientes com a covid-19 e que serão destinados para as mais diversas especialidades. Também vamos continuar o trabalho de reforma e reestruturação de mais de 30 postos da rede municipal de saúde.

Geraldo Simões – Nossa marca é cuidar das pessoas. A partir do momento em que temos como foco esse cuidado, estamos dizendo que todas as medidas e ações devem ter por objetivo garantir ao cidadão todos os direitos que já são previstos e, se pudermos acrescentar mais alguns, vamos fazer isso. Por exemplo, é um absurdo o cidadão enfrentar fila para ser atendido no posto de saúde e depois ter que disputar uma “cota” para fazer um exame ou consultar um especialista. Pensando no cidadão e não na burocracia, vamos garantir que, ao sair da unidade básica de saúde, ele já tenha em mãos os medicamentos prescritos e, caso precise, receba em casa o encaminhamento para o especialista ou para o exame que seu tratamento demandar.

Isaac Nery – Deixar organizada uma rede de urgência e emergência, adulto e pediátrica, criar a clínica da mulher. Atuar no HBLEM para fortalecer e montar serviços de alta complexidade. Fortalecer a atenção básica, já que é a porta de entrada de todo serviço de saúde e fortalecida, consequentemente, você desafoga a média e alta complexidade. Realizar mutirões para zerar ou aproximar de zero a quantidade de cirurgias que estão, há anos, na fila de espera em Itabuna.

Pedro Eliodorio – Reabrir o hospital São Lucas, construir duas clínicas ortopédicas, construir o centro de diagnóstico por imagem, construir o hospital da criança e a maternidade, implantar o centro oftalmológico e os principais postos de saúde funcionando 24 horas por dia e criar uma unidade para supervisionar os postos de saúde nos bairros para saber como anda o atendimento aos pacientes nos postos!

Professor Max – O ponto mais importante é a construção de um hospital materno- infantil. Devemos, também, implantar gestões democráticas, com eleição direta nos 32 postos médicos para o cargo de administrador, buscar a qualidade no atendimento, valorizar todos os profissionais da área da saúde e extinguir as filas para marcação de consultas e exames através do sistema conect sus.