Veja o que rola no Ita Pedro em Itabuna

Fotos: Roberto Santos e Aloísio Alves



Mais de 60 mil pessoas lotaram a “Arena Zé Cachoeira”, na Avenida Princesa Isabel, no Banco Raso, na primeira noite do Ita Pedro – Melhor São Pedro de Todos os Tempos. A temperatura agradável, com os termômetros variando entre 23 e 20º centígrados, apesar de a cidade estar sob o inverno, contribuiu para a explosão de alegria dos forrozeiros e espectadores que se divertiram com as apresentações de artistas e bandas.

Com uma megaestrutura de palco, som e iluminação, os shows tiveram início com a Banda Originais do Forró, a partir das 20 horas, tendo esquentando mais ainda com a Banda Cacau com Leite – O forró da Bahia que abriu sua apresentação com o sucesso “Volte Logo”, trilha sonora escolhida pela Bahiatursa para o retorno das festividades juninas depois de anos anos de paralisação por conta da pandemia do Covid-19.

Casais e pessoas de todas as idades dançaram o genuíno forró da banda grapiúna, cujo shows deu mostras do que ainda estava por vir na madrugada. Além de seu repertório, Cacau com Leite fez homenagens ao mestre Luiz Gonzaga, com Pagode Russo e Olha pro céu. O público cantou com gosto as estrofes iniciais: “Olha pro céu, meu amor/ Vê como ele está lindo/ Olha pra aquele balão multicor/ Como no céu vai sumindo…”

“A festa está maravilhosa, está bonita. Parabéns ao prefeito Augusto Castro, Aldo e a todos os envolvidos. Realmente, o Ita Pedro veio para ficar. Pelo primeiro dia, já vimos esse resultado maravilhoso. É um prazer poder estar aqui, fazendo parte dessa marca, que já nasce vitoriosa”, disse Ari PB, vocalista e compositor da Banda Cacau com Leite.

O cantor Alcymar Monteiro apresentou canções e elementos da cultura nordestina, a exemplo de bandas de pífanos e passistas de frevo. “O Nordeste é terra de cultura, riqueza cultural. O Brasil é diverso. Não podemos deixar essa nossa cultura se apagar”, pediu.

Zé Vaqueiro fez um shows contagiante, levando o público ao delírio ao entoar canções do seu repertório do ritmo Piseiro. Mais aguardado da primeira noite, o shows do artista pernambucano de Ouricuri, fez gente de todas as idades cantar, dançar e gritar de alegria. “Volta pra mim BB”, cujo refrão diz: “Tem como eu voltar pra você?/ Tem como eu voltar pra você? / Volta comigo, bebê/ Volta comigo, bebê”, foi entoado pela multidão a plenos pulmões.

Na sequência, Harmonia do Samba continuou com seu suingue, liderado por Xanddy com axé, pagode baiano e samba reggae. A mistura de ritmos e performances foi acompanhada por gente de todas as idades, inclusive a homenagem a Luiz Gonzaga, num genuíno forró. Canções antigas também foram relembradas.

Na penúltima parte do Ita Pedro, o público dançou com a música eletrônica do MC Rogerinho, que fez homenagens a Mamonas Assassinas e apresentou sofrências, funk carioca e demais ritmos. “Se puder voltar aqui ainda neste ano, agradeço”, declarou ao final.

Depois, Cris Lima trouxe o seu variado repertório encerrando a maravilhosa noite inaugural do Ita Pedro, por onde desfilaram convidados do prefeito Augusto Castro e da primeira-dama e secretária de Promoção Social, Andrea Castro.

Também na festa, os secretários de Moacyr Lima (Agricultura e Meio Ambiente), Humberto Mattos (Segurança e Ordem Pública) Almir Melo Júnior(Infraestrutura e Urbanismo), Thales Silva (Transportes e Trânsito), Moisés de Carvalho (Gestão e Inovação), Davi Dultra (Fazenda e Orçamento), Lívia Mendes Aguiar (Saúde), Sousa Lino (Superintendente de Serviços Públicos), vereador Erasmo Ávila, presidente da Câmara Municipal de Itabuna, além de vereadores.