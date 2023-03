Veja o que rolou na feira gastronômica da Igreja Batista de Itabuna

Foi um sucesso a Feira Gastronômica Festival de Sabores, realizada por voluntários da Igreja Batista Teosópolis de Itabuna (IBT), neste domingo (26). Centenas de Pessoas lotaram a quadra do Colégio Batista de Itabuna (CBI), para degustar pratos da culinária de 13 países do mundo.

“O Festival Gastronômico e o lançamento da Campanha de Missões foram excelentes, com grande participação de público, aprovados por quem esteve presente”, declarou Deyse Góis, coordenadora do evento.

Nas barracas, decoradas com temas alusivos às nações representadas e com os atendentes devidamente caracterizados com roupas dos países, os participantes puderam degustar as delicias da culinária espanhola, portuguesa, brasileira, moçambicana, árabe, russa, mexicana, francesa, chinesa, japonesa, angolana, italiana e norte americana.

A servidora pública Cristina Garrido, esposa do servidor aposentado Manuel Garrido que é espanhol, disse que “foi uma satisfação poder participar da feira e trazer pratos que remetem a infância do marido”. Cristina e sua equipe levaram pratos como Paella, frutos do mar e churros. Tudo se esgotou rapidamente. Ela levou toda sua família para participar do lançamento e da feira, como o engenheiro Filipe Garrido, seu filho.

A barraca de Portugal, onde foi servido o famoso bacalhau também foi bastante concorrida, assim como das demais nações. Gils Magnavita coordenador de Missões Mundiais comemorou o resultado. “Todos os recursos arrecados serão destinados aos Projetos da Junta de Missões Mundiais, no cumprimento da missão da Igreja de Jesus”.

“Foi um grande momento onde as pessoas puderam experimentar a gastronomia de vários países do mundo. Uma exc elente oportunidade de comunhão com aqueles que, através de tarefas simples, cumprem propósitos divinos. Isso fortalece a nossa fé”, disse o pastor Geraldo Meireles, titular da IBT. Ele disse que já planeja um novo festival, desta vez dos estados, quando do lançamento da campanha de Missões Nacionais.