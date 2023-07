Veja o que rolou na primeira noite do Ita Pedro

Alto astral, animação e muita alegria marcaram a abertura do Ita Pedro 2023 – O Maior São Pedro do Brasil na Arena Zé Cachoeira, no Banco Raso. Promovida pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), com o apoio do Governo do Estado, através Secretaria de Turismo da Bahia, a primeira noite também teve uma multidão estimada pela Polícia Militar em mais de 80 mil pessoas.

A festa que teve início na quinta-feira, dia 29 e segue até domingo, dia 2 de julho, é realizada pelo segundo ano consecutivo. “Nós trabalhamos muito para chegar nesse momento. Mais de 80 mil pessoas em plena quinta-feira, com atrações como Dilsinho, Kart Love, Thiago Aquino, Tarcísio do Acordeon, Estakazero, Danniel Vieirta, Top Love, dentre outras atrações nacionais, regionais e locais”, afirmou o prefeito Augusto Castro (PSD).

“Para nós representa muito, representa uma cidade que sabe acolher e resgatar uma tradição que conseguimos manter pelo segundo ano. Nessa primeira noite observamos profissionalismo em todos os detalhes de palco, som, iluminação, estrutura, segurança… Isto nos dá tranquilidade e orgulho porque sabemos que as pessoas retornarão para casa com boas lembranças e grandes emoções”, acrescentou.

A festa mobilizou pessoas não só de Itabuna, mas de toda a região Sul do Estado para assistir aos dez shows musicais programados na primeira noite, entre 19 e 6 horas. Além disso, autoridades políticas também prestigiaram o evento, quando puderam curtir um bom forró ao lado do prefeito Augusto Castro (PSD) e da Primeira-dama Andrea Castro, a exemplo do vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB).

“É uma alegria muito grande ver uma festa tão bem organizada e estruturada com segurança e animação. Parabenizo o prefeito Augusto Castro pela realização de mais um evento de extremo sucesso e eu falo isso em nome do governador Jerônimo Rodrigues, reforçando mais uma vez essa parceria entre a sociedade civil, Prefeitura de Itabuna e o Governo do Estado da Bahia”, disse Geraldinho.

A Banda Pipoco do Trovão abriu a noitada de shows para aquecer o público que começava a chegar de mansinho. A seguir foi a vez da Estakazero, que é muito conhecida por levar um bom arrasta-pé por onde passa. O vocalista, Léo Macedo, aproveitou o momento para falar de sua satisfação em se apresentar mais uma vez na cidade. “A sensação de retornar à Itabuna é a melhor possível. Sou filho daqui, adoro Itabuna e Ilhéus e estou sempre na área. Itabuna está de parabéns pela festa!”, bradou.

A massa que lotou a Arena Zé Cachoeira, o presidente da FICC, Aldo Rebouças, agradeceu o empenho de toda a equipe. “Realizar um evento desta grandeza não é simples, mas graças a Deus temos uma equipe muito empenhada na FICC e os servidores da Prefeitura, que também contribuíram muito para que tudo isso se tornasse realidade. Estou muito feliz e satisfeito com todos os detalhes que foram pensados. Eu acredito que essa 2ª Edição do Ita Pedro ficará marcada também na nossa história”, afirmou.

A segurança foi bastante elogiada pelas pessoas que dançaram ao som dos variados ritmos, inclusive pela atuante presença da Polícia Militar, 4º Grupamento de Bombeiros Militares e da Guarda Civil Municipal que fez a vistoria nos portais de acesso. “Está muito bom brincar e dançar no Ita Pedro. As forças de segurança têm presença ostensiva, as pessoas estão se comportando bem e isso deixa a gente confiante”, disse Néris Silva, que estava acompanhada de familiares.

Quem também aprovou a festa foi o público com dificuldades de locomoção. Um espaço reservado a cadeirantes e pessoas com deficiência na frente do palco (front-stage) de onde puderam acompanhar as apresentações artísticas, a exemplo do que aconteceu em 2022, o que deixou todos satisfeitos. “Gostei muito porque garantiu uma maior segurança para todos que têm alguma dificuldade de locomoção. No meu caso, uso cadeira de rodas, mas me diverti bastante”, disse Neia Santana.

A seguir, a cobertura fotográfica do evento, feita pelos fotógrafos Pedro Augusto e Roberto Santos.