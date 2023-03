Veja orientações sobre cuidados necessários nas compras online

Neste dia 15 de março, comemora-se o Dia do Consumidor. A data, que surgiu em 1962 nos Estados Unidos, tem como objetivo conscientizar os consumidores sobre seus direitos e incentivar boas práticas no mercado. Com a popularização do comércio eletrônico, é importante que os consumidores estejam atentos a cuidados específicos na hora de realizar compras online.

De acordo com o advogado especialista em Direito do Consumidor, Yuri Santana, o primeiro cuidado é verificar se o site em que se está realizando a compra é confiável. Para isso, é importante buscar informações sobre a empresa, conferir se há informações de contato disponíveis e se o site possui certificados de segurança, que garantem a proteção dos dados pessoais e bancários do consumidor.

“Outro ponto importante é verificar a reputação da empresa em sites especializados em reclamação e avaliação. Comentários e avaliações de outros consumidores podem indicar problemas recorrentes na empresa e ajudar o consumidor a evitar situações desagradáveis”, destaca Yuri Santana, que também é professor da Faculdade de Excelência (Unex), em Itabuna.

Medidas ideais

Ao realizar a compra, é fundamental ler todas as informações disponíveis sobre o produto ou serviço, como características, prazos de entrega, condições de pagamento e garantia. Caso haja dúvidas, o ideal é entrar em contato com o vendedor e esclarecê-las antes de efetuar a compra.

Também é necessário destacar sobre o direito de arrependimento, onde o consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou do ato de recebimento do produto ou serviço, sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial, especialmente por telefone ou a domicílio.

“Outro momento importante é a hora de finalizar a compra, o consumidor precisa conferir todas as informações antes de confirmar o pagamento, verificando o valor total da compra, incluindo o frete e eventuais taxas. Também é fundamental salvar todos os comprovantes de compra e pagamento, como forma de comprovar a transação em caso de problemas futuros”, pontua o especialista Yuri Santana.

“Assim, é importante estar atento aos seus direitos enquanto consumidor, até porque temos uma legislação específica para justamente protegê-lo. É importante esclarecer que em caso de problemas com a compra, o consumidor tem o direito de exigir a reparação do seu produto ou serviço, caso não seja reparado poderá solicitar a substituição do produto ou até mesmo a devolução do seu dinheiro”, finaliza.