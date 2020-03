Veja orientações sobre prevenção ao novo coronavírus

Nesta segunda-feira (16), o setor de Vigilância da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), com apoio de representantes da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), realiza, no auditório, palestra para 50 multiplicadores da rede municipal de educação sobre orientações e riscos do novo coronavírus (Covid-19). Desde as 10 horas, também acontece diálogo com os colaboradores do Aeroporto Jorge Amado.

De acordo com o secretário de saúde de Ilhéus, Geraldo Magela, o momento agora está voltado para reunir e capacitar multiplicadores para orientações, com o objetivo de enfrentar o coronavirus. A Sesau já realizou diversas palestras e capacitações para os profissionais de saúde da rede municipal.

Durante a palestra, a equipe instruirá os profissionais sobre a identificação dos sintomas, sendo entre os mais comuns febre, tosse e dificuldade para respirar. Todo caso suspeito é testado primeiramente no Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA), com realização do exame PCR para vírus Influenza (AH1N1, AH3N2, Influenza B) e outros vírus respiratórios.

Como posso me proteger?

– Lave as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienize com álcool em gel 70%;

– Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o braço, e não com as mãos;

– Se estiver doente, evite contato físico com outras pessoas e fique em casa até melhorar;

– Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao tocar, lave sempre as mãos com água e sabão;

– Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, toalhas, pratos e copos;

-Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados, entre outras medidas individuais preconizadas pelo Ministério da Saúde e pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab).