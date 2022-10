Veja os cursos disponíveis na Fundação Marimbeta em Itabuna

Os núcleos da Fundação Marimbeta – Sítios da Integração da Criança e do Adolescente estão com pré-matrículas abertas para oficinas de Artesanato, Arte Verde ( produção de plantas ornamentais), Serigrafia, Violão, Capoeira, Dança Contemporânea, Informática Básica, Esportes de Quadra e de Campo, e Capoeira.

As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia 30 deste mês. É necessária a apresentação dos documentos dos responsáveis e dos alunos. A Fundação Marimbeta tem sítios no Antique, Fonseca, São Pedro e Nova Ferradas.

As unidades realizam um trabalho social com estudantes de 7 a 17 anos no contraturno escolar, nos turnos matutino e vespertino. O objetivo é desenvolver as potencialidades das crianças, adolescentes e jovens.

A diretora-presidente da Fundação Marimbeta, Cilene Nascimento Souza, disse que o sistema de pré-matrícula é uma forma de mapear as oficinas mais procuradas pelos alunos. “É preciso dar efetividade ao contraturno e mapear o interesse dos alunos em permanecerem nas atividades”, disse.

Já a matrícula efetiva começa dia 15 de novembro com 80% das vagas para os jovens que já são atendidos pelos sítios e as 20% das vagas restantes destinadas à comunidade onde os núcleos da instituição estão