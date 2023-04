Veja os detalhes da posse de Adriana Tumissa na Secretaria de Educação de Itabuna

O prefeito de Itabuna, Augusto Castro (PSD), empossou a nova secretária municipal da Educação, professora Adriana dos Santos Souza Tumissa em concorrida solenidade realizada no auditório da Sicoob Coopec, na Avenida do Cinquentenário, na tarde de segunda-feira, dia 10. Além de líderes comunitários, professores e vereadores, o evento contou com a participação do ex-ocupante da pasta, Josué Brandão Júnior, que agora assume a Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza.

Graduada em Letras pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), a nova titular da Secretaria Municipal da Educação é professora efetiva em Itabuna na Rede Estadual, desde 2001, e municipal, a partir de 2005. Também é pós-graduada em Comunicação Social, literatura comparada em educação especial inclusiva.

Bastante emocionada, a secretária Adriana Tumissa fez um agradecimento especial ao prefeito Augusto Castro.“Eu não considero que seja acaso, nem que seja sorte estar aqui. Eu acredito em muitos fatores para que esse momento fosse realidade, dentre eles o compromisso de Augusto Castro na busca incessante por uma educação de qualidade no município, além da confiança do governo no PCdoB, partido ao qual faço parte”, disse.

Ainda em sua fala, Adriana relembrou a trajetória com o ex-secretário Júnior Brandão.“Foi meu professor de Educação Física, quando eu tinha 17 anos e me apelidou de Pernalonga devido à minha altura e magreza. Depois de um tempo, foi o meu diretor no Colégio CISO. Alguns anos depois, eu fui diretora do CISO. Hoje, nos encontramos nessa transição aqui que graças a Deus é harmoniosa”, destacou.

“Sou apaixonada por Itabuna e acredito que possa devolver à minha cidade uma escola de qualidade, mais adequada para filhos e filhas dos trabalhadores. Gosto de desafios e estou aqui para somar e progredir, dando continuidade ao trabalho do ex-titular da SEDUC, o professor Júnior Brandão”, afirmou.

Em seu discurso, o prefeito Augusto Castro (PSD) destacou a importância do momento. “Tive o prazer de conhecer essa pessoa extraordinária que é Adriana Tumissa. Uma mulher negra, professora, filha da terra. Agradeço a confiança. Sei que os desafios são grandes, mas é motivo de orgulho contar com sua experiência”, salientou.

O ex-secretário da Educação, Josué Brandão Júnior, destacou que estará sempre à disposição para cooperar no que for necessário.“Creio que a Educação deu um salto significativo em várias áreas e em outras, ainda precisamos avançar. Já disse para a secretária Adriana que mesmo estando na Secretaria de Promoção Social, estou à disposição sempre que precisar. Quero agradecer imensamente ao prefeito Augusto Castro, à Primeira-Dama Andrea Castro e aos secretários, pois se juntarmos as mãos, teremos mais momentos de crescimento”, afirmou.

O presidente do PCdoB de Itabuna, ex-prefeito e ex-vereador Wenceslau Júnior, fez um breve agradecimento. “Em nome do PCdoB, quero agradecer ao prefeito Augusto Castro pela confiança e também pela oportunidade. A secretária Adriana Tumissa foi diretora do CISO e tem uma vasta experiência com a Rede Municipal de Ensino. Hoje, ela assume esse desafio que não é só um desafio do PCdoB e nem do prefeito. É um desafio da sociedade”, destacou.

Participaram da solenidade, a Primeira-Dama, Andrea Castro, secretários Josué Brandão Júnior (Promoção Social e Combate à Pobreza), Rosivaldo Pinheiro (Governo), José Raimundo Araújo (Indústria, Comércio, Emprego e Renda) e os vereadores Ricardo Xavier (Líder do Governo na Câmara), Wilmaci Oliveira (PCdoB), Cosme Resolve (PMN), Nem Bahia (PP), Kaiá da Saúde (Avante) e Adão Lima (PSB) e integrantes da Associação dos Surdos de Itabuna (ASSI), Larissa Costa Melo, do NTE, e demais autoridades.