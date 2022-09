Veja os detalhes da primeira rodada do Interbairros em Itabuna

A primeira rodada do Campeonato Interbairros de Futebol foi marcada por um dia ensolarado, torcida animada e muito gols. Na manhã de domingo, dia 4, houve a cerimônia de abertura oficial no campo do Núcleo Habitacional Ceplac. As partidas foram realizadas também no Estádio Luiz Viana Filho e nos campos várzea dos bairros Pedro Jerônimo e São Pedro.

O prefeito Augusto Castro (PSD) acompanhado dos secretários de Esporte e Lazer, José Alcântara Pellegrini, e de Fazenda e Orçamento, Davi Dulta, além do presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Erasmo Ávila, e demais autoridades, abriu oficialmente o Campeonato Interbairros de Futebol destacando a importância do esporte para a cidade.

“É com muita alegria que abro oficialmente este Campeonato. Ficamos quase dois anos e meio sem o Interbairros em decorrência da pandemia. O esporte é uma das prioridades de nossa gestão, pois sabemos quanto é importante para a comunidade e também para os vendedores ambulantes”, discursou.

“Quero aproveitar para dizer que o governador Rui Costa autorizou a reforma do Estádio Luiz Viana Filho, esse grande estádio de futebol amador e profissional da nossa cidade que estava há mais de 40 anos abandonado”, destacou o prefeito Augusto Castro.

Em seu pronunciamento o prefeito aproveitou o momento para agradecer a Câmara de Vereadores. “Quero fazer uma ressalva importante sobre a Câmara que tem aprovado os projetos que beneficiam diretamente à população”, acrescentou.

“É um momento de muita alegria, comemoração e interação entre as comunidades. O propósito do Campeonato Interbairros é esse, além de contribuir para os vendedores do mercado informal. Durante três meses será um excelente entretenimento para as famílias”, disse o secretário de Esporte e Lazer, José Alcântara Pellegrini.

Atleta do Novo Jaçanã, Giovani Santos ressaltou sua satisfação com a volta do Interbairros. “É muito importante para o esporte. Ficamos mais de dois anos parados, muitos jogadores foram embora. Sabemos que aquele momento foi difícil para todo mundo. Mas agora estamos voltando com os jogos, o que dá oportunidades a todos os jogadores que sonharam com esse momento”, disse.

O jogador Luciano Cobram, do Novo São Caetano, estava ansioso por esse momento. “Para nós, atletas, o Campeonato ter voltado é um momento gratificante. Jogo futebol a 26 anos, sei o quão importante é retornar ao campo”, acrescentou Luciano.

No campo do Núcleo Habitacional Ceplac, Novo São Caetano 2 x 1 Novo Jaçanã e Banco Raso 0 x 0 Novo Jaçanã. Já no Estádio Luiz Viana Filho, Sarinha 0 x 2 Vila Anália e Mangabinha 2 x 0 Núcleo Ceplac. Nos campos várzea dos bairros Pedro Jerônimo 0 x 1 Zizo e no São Pedro, Vila Zara 0 x 2 São Pedro.