Veja os novos números do Coronavirus na Bahia

Na Bahia, nas últimas 24 horas, foram registrados 6.520 casos de Covid-19 (taxa de crescimento de +1,0%) e 5.672 recuperados (+0,9%). Este foi o maior incremento de novos casos em 2021 e segundo maior da pandemia. Dos 680.904 casos confirmados desde o início da pandemia, 648.593 já são considerados recuperados e 20.582 encontram-se ativos.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.033.493 casos descartados e 159.580 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste sábado (27). Na Bahia, 42.876 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Hoje foram registradas 104 mortes e o número total de óbitos por Covid-19 na Bahia desde o início da pandemia é de 11.729, representando uma letalidade de 1,72%. Dentre os óbitos, 56,60% ocorreram no sexo masculino e 43,40% no sexo feminino.

Em relação ao quesito raça e cor, 55,13% corresponderam a parda, seguidos por branca com 20,54%, preta com 14,67%, amarela com 0,55%, indígena com 0,14% e não há informação em 8,96% dos óbitos. O percentual de casos com comorbidade foi de 70,41%, com maior percentual de doenças cardíacas e crônicas (74,32%).