Veja os números atualizados dos casos de Coronavírus na Bahia

A Secretaria de Saúde da Bahia divulgou neste domingo, 17, o boletim diário com informações do Coronavírus no estado. Segundo a Sesab, são 129 novos casos de contaminação pelo vírus, e nove óbitos.

No total, a Bahia tem hoje 8.443 infectados em 205 municípios, enquanto que o número de mortes chega a 295. Os novos números mostram ainda que depois de Salvador, estão em Itabuna, Ilhéus, Ipiaú e Uruçuca os maiores índices da doença.

Ainda de acordo com o boletim da Sesab, 2.199 pacientes se recuperaram da doença. Outras 5.949 pessoas são monitoradas pela vigilância epidemiológica. Todas elas com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.

A Sesab informa também que entre os mortos por covid-19 nas últimas 24 horas na Bahia está um idoso de 71 anos. Ele era interno do abrigo São Vicente de Paulo, em Ilhéus.

Identificado como Cosme Ribeiro, o idoso, natural de Ubatã, estava internado no hospital Costa do Cacau. É para lá que é levada a maioria das pessoas que testaram positivo para a doenças.