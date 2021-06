Veja programação do Festival São João da Minha Terra

Tudo pronto para a abertura, neste domingo (13), do Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra. A programação oficial reúne atrações culturais, gastronomia e debates sobre o papel da organização social e produtiva de homens e mulheres da agricultura familiar e dos povos tradicionais.

A live de abertura, que terá início às 19 horas, contará com as participações de Leonardo Boff, teólogo, escritor, filósofo e professor conhecido internacionalmente por sua defesa dos direitos dos pobres e excluídos, e Shirley Krenak, ativista que atua na defesa dos direitos indígenas e da conservação da floresta.

Eles abordarão temas como economia solidária, a vida como base de uma sociedade de bem viver, o ser humano e a natureza e a presença da mulher na transformação da relação da humanidade com o planeta Terra.

A parte musical do evento, que valoriza a cultura regional, terá como atrações o cantor Del Feliz, o cordelista Antônio Barreto, a Orquestra Sisaleira e a Camerata Popular do Recôncavo.

Produtos à venda

Durante todo o evento haverá a comercialização de produtos de associações e cooperativas da agricultura familiar de 15 Territórios de Identidade da Bahia. Elas integram empreendimentos atendidos pelas 13 unidades de Centros Públicos de Economia Solidária (Cesols)

Promovido pelo Governo do Estado, através da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre), o Festival de Economia Solidária São João da Minha Terra será realizado de forma virtual, obedecendo aos cuidados sanitários devido à pandemia da Covid-19. A transmissão será através do Facebook, YouTube e Instagram (@economiasolidariaba)

Programação

Apresentação – Jornalista Tairine Ceuta

13/06

ATRAÇÕES

Del Feliz

Leonardo Boff

Shirley Krenak

Cordelista Antônio Barreto

Orquestra Sisaleira

Camerata Popular do Recôncavo

23/06

ATRAÇÕES ARTÍSTICAS

Del Feliz

Quadrilha do Iguape (Cachoeira-BA)

Amadeu Alves

Balanço Swingado

Jairo Barboza

GASTRONOMIA

Chef Rosa Gonçalves

Chef Cida Pescadora

24/06

ATRAÇÕES ARTÍSTICAS

Zelito Miranda

Rennan Mendes

Cícero e Sofia Leão

Zé Costa

Viny Borges

GASTRONOMIA

Chef Rosa Gonçalves

Chef Cida Pescadora