Veja regras mais flexíveis para restaurantes e bares em Itabuna

O Diário Oficial desta terça-feira (22) em Itabuna traz um novo decreto que flexibiliza o funcionamento de restaurantes, bares e similares até sexta-feira (25). A flexibilização ocorre após um entendimento entre a administração municipal e representantes deste segmento, que vem amargando sérios prejuízos ao longo da pandemia.

Segundo o Decreto nº 14.489, fica autorizado o funcionamento de restaurantes, bares e similares, inclusive com serviços por entrega em domicílio (delivery), desde que sejam obedecidas normas de restrição de locomoção noturna, que também foi alterada, passando a ser das 23 às 5 horas. O transporte coletivo municipal funcionará até as 23 horas.

Regras até segunda

Importante lembrar que, no final de semana, as medidas de restrição permanecem mais rígidas, com a suspensão dos serviços e atividades considerados não essenciais entre as 23 h de sexta-feira às 5 h de segunda-feira (28).

Os representantes do setor assumiram o compromisso de cumprir todos os protocolos e medidas de segurança, e a Prefeitura de seguir com a fiscalização. Assim como aconteceu com outros segmentos que seguiram a linha do diálogo com a Administração municipal, a exemplo dos templos religiosos e academias de ginástica, o prefeito ressalta ter buscado ser sensível ao momento delicado enfrentado pelos setores de serviço e do comércio.