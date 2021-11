Veja regras para acesso ao Cemitério Campo Santo neste Dia de Finados

Quem pretende visitar o túmulo de seu ente querido nesta terça-feira (2), Dia de Finados, no Cemitério Campo Santo, em Itabuna, deve ficar atento para os horários de celebração das missas e as regras de segurança sanitária por causa da pandemia do coronavírus. Seguindo o que determina o Decreto Municipal 14.712/2021, o visitante precisa usar máscara para acesso e durante o tempo que permanecer no cemitério, deve ainda manter o distanciamento de 1,5 metro e fazer uso de álcool em gel.

De acordo com a programação da Diocese da Igreja Católica em Itabuna, serão realizadas nove missas na terça-feira, sendo a primeira delas às 7h, celebrada por um representante da Paróquia Santo Antônio. Foi estabelecido um intervalo de uma hora entre as celebrações para higienização do local. A segunda missa do dia será realizada às 8 pelo padre da Paróquia Santa Maria Goretti. Às 9h a celebração ficará por conta das paróquias São Judas Tadeu e Nossa Senhora da Conceição.

Mais celebrações

A missa das 10h será celebrada pelos padres das paróquias Senhor do Bonfim e Nossa Senhora das Graças. A programação do período da manhã será encerrada com uma missa da Nossa Senhora da Piedade. À tarde, a partir das 14h, as homenagens aos falecidos seguem sob o comando dos representantes Nossas Senhoras Aparecida e Guadalupe.

Na sequência, sempre com intervalo de uma hora, serão realizadas missas pelas paróquias Santa Rita e Nossa Senhora das Vitórias (15h) e Santa Maria Madalena e Santa Inês (16). O encerramento será com uma missa celebrada às 17h pelo Bispo Carlos Alberto dos Santos.