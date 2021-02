Vem aí mostra de teatro do interior da Bahia

Articulação, formação e difusão do teatro serão os principais eixos da primeira edição da Motin Bahia – Mostra de Teatro do Interior da Bahia, projeto da CazAzul Teatro Escola, de Vitória da Conquista. Durante duas semanas do mês de março, a programação coloca em cartaz, de forma online, fóruns, oficinas e cenas produzidas por grupos e artistas do interior baiano.

“Queremos, principalmente, promover o encontro de coletivos e realizadores de teatro do interior da Bahia, criando uma rede que socialize e fortaleça suas práticas locais, além de difundir seus trabalhos artísticos”, afirma a diretora geral da Motin, Hendye Gracielle, sobre a proposta. Artistas e grupos poderão inscrever obras produzidas no interior da Bahia, que serão selecionadas pela equipe de curadoria da Mostra e receberão cachê de participação.

Mais um palco

O projeto valorizará tanto as manifestações artísticas dos realizadores teatrais com trajetória já consolidada, como os artistas e grupos que têm experimentado os novos limites do fazer teatral e as novas possibilidades cênicas mediadas pelos recursos audiovisuais.

Além disso, será mais um palco para os artistas e grupos que estão sem se apresentar por conta da pandemia. Além de duas cenas convidadas, serão selecionadas 18 obras para a mostra cênica online, que devem se enquadrar em um desses formatos: cenas para a tela ou leituras dramatizadas de textos autorais, com até 20 minutos de duração.

“Mais do que colocar em cartaz cenas teatrais produzidas para a tela, a Motin Bahia pretende também socializar o resultado das ações do evento, divulgando no site próprio o conteúdo produzido nos debates, no mapeamento de grupos do interior e nos fóruns virtuais, além da produção de vídeos institucionais para divulgação de grupos do interior”, explica Hendye.

Como participar da Motin?

Para fazer parte da primeira edição da Motin, artistas e produtores teatrais devem se inscrever gratuitamente, seguindo as orientações do site. Haverá inscrições para as oficinas, para o fórum de debates e para a mostra cênica. As inscrições para a mostra podem ser realizadas até o dia 20 de fevereiro. O regulamento estará disponível no site da CazAzul.

Mais informações sobre a programação da Motin poderão ser acompanhadas no site oficial e nas redes sociais.

Quem faz a Motin?

A CazAzul Teatro Escola é um grupo de mulheres artistas e empreendedoras de Vitória da Conquista que, desde o início de 2016, desenvolve atividades formativas no campo das artes cênicas, oferecendo um espaço de manifestações culturais diversas no qual artistas iniciantes ou experientes socializam seus produtos artísticos e vivenciam trocas com outros agentes culturais.

Fazem parte de equipe da Motin Bahia: Hendye Gracielle (direção geral e produção), Maria Aparecida de Souza (coordenação da mostra cênica), Joanne Vale Ribeiro (coordenação das oficinas), Hannah Abnner (coordenação do fórum). A direção artística é de Adriana Amorim.

O projeto tem apoio financeiro do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia (Programa Aldir Blanc Bahia) via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, Governo Federal.

Contato: [email protected]

Redes sociais

Instagram – @cazazul

Facebook – @cazazulteatroescola