Vem aí o 1° Open Beach Tennis de Itabuna

O Beach Tennis ou Tênis de Praia virou uma febre nas cidades brasileiras, o esporte atrai cada vez mais adeptos e as quadras se multiplicam pelo país. Além de ser uma atividade que proporciona muitos benefícios para a saúde em todas as idades, é uma ótima opção de lazer. Em Itabuna não é diferente, a modalidade está em destaque por aqui, sendo praticada atualmente na AABB, na Praça Hélio Lourenço (Beira Rio) e no condomínio Cidadelle House (com 6 quadras). E a novidade é que, entre os dias 18 e 21 deste mês, haverá um evento na cidade.

O 1° Open Beach Tennis será realizado no condomínio Cidadelle House e os interessados podem se inscrever até o dia 16, pelo aplicativo TennisUp. A realização é do Grupo LP Cardoso, com corpo técnico formado por Andrezinho e Vitória. “A nossa empresa costuma investir e patrocinar esportes, nós proprietários somos atletas e, por isso, resolvemos incentivar esse esporte que está crescendo tão fortemente no Brasil e no mundo inteiro”, explicou Lícia Cardoso, CEO do grupo.

Programação

Pela programação, no dia 18 haverá treinamento, ministrado por profissionais renomados, para quem nunca jogou ou quer melhorar no Beach Tennis, com turmas Infantil, Iniciante, Intermediária e Avançada. O torneio propriamente dito começará no dia 19 à noite e seguirá nos dias 20 e 21.

A dentista e professora universitária Vanessa Barreiros pratica Beach Tennis há seis meses e está entusiasmada para participar. “Acredito que vai ser importante para estimular o Beach Tennis em Itabuna. Além disso, vamos poder trocar experiências com outros praticantes. Estou com uma ótima expectativa pra esse evento pioneiro e convido as pessoas a participarem, quem já pratica e também quem quer aprender.”

Saiba mais sobre o Beach Tennis

O Beach Tennis é uma modalidade que mistura vôlei de praia, tênis e badminton. Surgiu na Itália, na década de 80, e só chegou ao Brasil em 2008. O sucesso deve-se à facilidade com que a pessoa aprende a jogar e pela diversão que proporciona. Além disso, queima cerca de 600 calorias por hora, fortalece as pernas, tonifica os braços, o abdômen e melhora o fôlego. Ah, e ainda é possível pegar um bronze!

O esporte ganhou muito destaque nos dois últimos anos por causa da pandemia, uma vez que pode ser jogado com o devido distanciamento social e ao ar livre. Em todo o mundo há atualmente algo em torno de um milhão e meio de atletas. No Brasil, inscritos na Confederação Brasileira de Beach Tennis (CBBT), existem aproximadamente 200 mil jogadores. Em Itabuna, estima-se que haja em torno de 100 atletas.