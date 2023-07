Vencedor do ‘The Voice Brasil Kids’ é recebido pelo governador

Na manhã desta terça-feira (11), o governador Jerônimo Rodrigues recebeu a visita do jovem cantor baiano Henrique Lima, vencedor da última edição do programa ‘The Voice Brasil Kids’. O encontro aconteceu no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador, e foi marcado pelo reconhecimento à conquista do jovem artista.

Natural de Senhor do Bonfim, Henrique, de apenas 14 anos, conquistou o título de campeão do programa de talentos, sendo o primeiro baiano a alcançar esse feito.

O governador parabenizou Henrique pela conquista e destacou o orgulho de tê-lo como representante da música baiana e como exemplo inspirador para outros jovens artistas. “Com um futuro brilhante pela frente, Henrique é um exemplo de superação e talento, inspirando jovens artistas a seguirem seus sonhos e acreditarem em seu potencial. Sua vitória no ‘The Voice Brasil Kids’ é motivo de orgulho para toda a Bahia”, afirmou.

Henrique expressou sua gratidão à população baiana pelo apoio e pelos votos que o levaram ao pódio. “É uma honra representar minha terra pelo Brasil afora. Vou continuar me dedicando à música, levando a arte e a cultura baiana para o Brasil e o mundo”.

Repórter: Tácio Santos

Fotos: Joá Souza/GOVBA