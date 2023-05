Vencedores do 1º Concurso Literário Crônicas do Rio Cachoeira recebem premiação neste sábado

A Academia de Letras de Itabuna (ALITA), realiza neste sábado dia 27, às 19h30min, no auditório do Hospital de Olhos Beira Rio, em Itabuna, a sessão de entrega de premiação do Primeiro Concurso Literário Crônicas do Rio Cachoeira. Na mesma sessão, será entregue o Título de Outorga de Presidente de Honra da entidade ao escritor Cyro de Mattos.

O 1º Concurso Literário Crônicas Sobre o Rio Cachoeira, destinado a revelar novos talentos entre os alunos das faculdades e universidades da região cacaueira, teve seu resultado divulgado dia 18, pela Academia de Letras de Itabuna (ALITA).

Vencedora do Concurso, a obra “Corredeiras com Muitas Histórias” de autoria de Ronaldo Oliveira Santos, aluno da Faculdade Estácio de Sá, polo de Ilhéus, receberá um prêmio de R$ 3.000,00, além da publicação da obra na revista Guriatã, periódico da Alita.

A obra “Três Cidades e um Rio”, de autoria Lucas Correia Santos, aluno do 5º semestre do curso Interdisciplinar em Linguagens e Suas Tecnologias da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), receberá R$ 2.000,00 e publicação no periódico da Alita.

Já Marcos Antônio Maurício da Costa, estudante do 5º semestre do curso de Filosofia da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), receberá R$ 1.000,00 pelo terceiro lugar por autoria na obra “O Velho Homem e o Velho Rio”.

A Coordenação do Concurso é uma iniciativa da Diretoria de Projetos e Pesquisa da ALITA, coordenado pela professora Margarida Fahel, contando também com a participação da professora Ceres Marylise Reboucas, contou com também com a participação de Jorge Luis Batista, responsável pelo processamento de inscrições e apuração dos resultados.

A Comissão Julgadora foi formada por Ruy Póvoas,Tica Simões, Maria Luísa Nora, Margarida Cordeiro Fahel e Ceres Marylise Rebouças.

O Presidente da Alita, Wilson Caetano, destaca a importância do Primeiro Concurso Literário Crônicas Sobre o Rio Cachoeira: “O concurso incentiva a criação literária na revelação de novos talentos no campo da literatura despertando para uma realidade crucial dessa Região, especificamente da cidade de Itabuna e seu entorno, considerando circunstâncias geográficas, histórico-sociais e humanas”, ressaltou

“Também suscita o interesse e providências devidas por parte de órgãos públicos, de natureza científica e da população em geral, itabunenses e de municípios adjacentes”, concluiu.

Nova Obra

Na mesma ocasião será lançada a obra “Águas de Meu Rio”, poema do escritor Cyro de Matos.