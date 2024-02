Verão Costa a Costa acontece na Av. Soares Lopes, de 29 de Fevereiro a 03 de Março

Ilhéus se prepara para receber mais uma edição do Verão Costa a Costa, um evento do Governo do Estado, através da Setre (Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte), com apoio da Prefeitura de Ilhéus, que reúne esporte, cultura e lazer e acontece entre os dias 29 de fevereiro e 03 de março, na Avenida Soares Lopes, com entrada gratuita.

Dentro do espírito de promover entretenimento para toda a família, esta edição do projeto foca em oferecer uma gama variada de atividades esportivas, culturais e de lazer. Entre as opções, destaque para o cinema ao ar livre, shows de artistas locais, e um Espaço Kids repleto de brinquedos infláveis, garantindo diversão segura e supervisionada por monitores especializados.

Para os mais aventureiros, a programação inclui atrações como tirolesa, escalada e arvorismo, proporcionando experiências emocionantes e contato direto com a natureza. E para quem estiver interessado em testar as habilidades, serão disponibilizadas mesas de Futmesa.

Competições esportivas também serão um ponto alto do evento, com torneios de Beach Tennis, Beach Soccer, Futevôlei, Vôlei, além de clínicas esportivas para aprimorar as habilidades dos participantes.

As atividades esportivas estão abertas e gratuitas, assim como a participação em todo o evento. As inscrições para as competições são de responsabilidade das respectivas federações:

Vôlei de Praia – Informações: 71 98821-9437 | E-mail: [email protected]

Beach Tennis – Inscrições na TennisUp – Contato: 73 99102-3742

Beach Soccer – Entrar em contato pelos seguintes números: 71 99988-9428 | 73 98225-1273

Além das modalidades citadas, a Prefeitura de Ilhéus também oferecerá competições em outras modalidades, como corrida (2,5 e 5 Km), skate, xadrez, taekwondo, baleado e muito mais. O principal objetivo do evento é estimular a prática esportiva e proporcionar momentos de diversão para todos os públicos. A organização enfatiza a importância de fortalecer os laços comunitários, incentivando a participação ativa dos moradores e visitantes no evento, que promete ser um marco na agenda cultural e esportiva da região.