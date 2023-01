Verão Off´ abre a programação do Verão Jequitibá 2023

O Shopping Jequitibá inicia nesta quinta-feira, dia 5, a programação do Verão Jequitibá 2023, que será aberta com a liquidação Verão Off. Trata-se de uma megaliquidação com milhares de produtos com descontos de até 50% e que segue até o dia 15. O Verão Off reforça a estação mais quente do ano e aquece as vendas no pós-Natal e Ano Novo, com ofertas especiais para clientes de toda a região.

O Verão Jequitibá tem muitas outras ações no maior centro de comércio, serviços e lazer/entretenimento do Sul da Bahia. Na quinta à partir das 18 horas, tem Happy Hour com música ao vivo no Piso Superior, que segue de sexta a domingo na Praça de Alimentação.

Para o público infanto-juvenil, será realizado o projeto Super Férias, na sexta e sábado, com oficinas e apresentações de Teatro nos dias 15, 22 e 29/01. O Verão Jequitibá inclui ainda a promoção Volta às Aulas, com uma grande variedade de produtos escolares.

A programação completa do Verão Jequitibá e das lojas participantes do Verão Off podem ser conferidas em www.shoppingjequitiba.com.br