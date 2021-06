Vereador de Ilhéus tem aprovada moção para o governador Rui Costa

O governador da Bahia Rui Costa (PT) teve uma Moção de Reconhecimento aprovada pela Câmara Municipal de Ilhéus. De autoria do vereador Luciano Luna (PV), a moção acontece após a publicação no Diário Oficial do Estado, do processo de licitação para a duplicação da rodovia Ilhéus-Itabuna, com a implantação de 18 quilômetros da BA 649, da região da Fazenda Progresso até o Banco da Vitória.

“Essa Casa tem que ter a gratidão ao governador”, disse o parlamentar. “O governador atua com coragem, enfrentando o poder da esfera federal que não quer o desenvolvimento da região”, continuou Luna, lembrando que o governo da Bahia tem mais de 140 milhões de investimentos em Ilhéus, gerando emprego e incentivando a economia local.