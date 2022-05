Vereador de Itabuna sugere nome de José Costa Martins em praça no Pontalzinho

O vereador Ronaldo Geraldo (Ronaldão)/PL trouxe à Câmara um projeto para dar o nome do saudoso servidor público José Costa Martins, falecido em 2014, a uma praça no bairro Pontalzinho. Sob relatoria do edil Kaiá da Saúde (Avante), a proposta já passou pelas Comissões Técnicas e deverá começar a ser votada na sessão desta quarta-feira (25).

A praça em questão fica junto à casa onde esse itabunense morou durante 70 anos. Ele teria completado 97 no último mês de abril. “Vemos a importância das pessoas que realmente fazem o bem nesta terra, que colocam a semente do bem para colher o bem; e o senhor José Martins foi uma pessoa que só fez o bem. Ele foi um cidadão que deixou seu nome em toda a região”, declarou Ronaldão.

Na reunião de ontem (24), quando foi aprovado o parecer, estavam presentes quatro filhos do homenageado: o ex-secretário de Indústria e Comércio de Itabuna, José Humberto Ramos Martins; José Martins Filho; Maria Wanúsia e Maria Luciene Ramos Martins. Devidamente apreciada, a proposta seguiu para votação em plenário.

O filho José Humberto, num discurso emocionado, sublinhou a admiração eterna pelo saudoso pai. “Eu tive e tenho um pai exemplar; esta é uma homenagem justa e merecida, um reconhecimento em forma de acróstico, ele era um arauto do povo, tinha coragem e ousadia; era atencioso, carismático, tinha uma visão holística e leal”, descreveu – com voz embargada, mas firme.