Vereador defende medida por mais alunos da região na Uesc

O vereador Sivaldo Reis (PL), com apoio dos pares, protocolou na Câmara de Itabuna uma indicação ao governo estadual e à reitoria da Universidade Estadual de Santa Cruz (Uesc). O pleito é para assegurar uma pontuação extra aos estudantes dos 26 municípios do Território Litoral Sul quando concorrem aos cursos daquela instituição.

Com a experiência de ter trabalhado por 14 anos na universidade, ele percebe o quanto as vagas (sobretudo nos cursos mais concorridos) têm sido cada vez mais ocupadas por alunos de outros estados. Por isso, defende um “bônus regional” de 20% para os discentes da região, a somar com a nota do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

O edil esclareceu que a citada indicação também acolhe sugestão trazida pelo jornalista Adauto Ribeiro e reforça: trata-se de uma tentativa de dar sequência à luta que resultou na estadualização da Uesc, há 30 anos. Lembra, também, que a medida já foi adotada por outras universidades.

“Desde 2011, quando a Uesc aderiu ao Enem/Sisu, reduziu muito o número de estudantes da região participando de cursos como Medicina, Direito, Engenharia… Na grante maioria, estão sendo ocupados por estudantes de outros estados, como Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro”, exemplifica.

“Disputa desigual”

Sivaldo ressalta que a luta pela estadualização foi para que nossa universidade fosse para o sul da Bahia. “Nada contra estudantes de outros estados, mas a grande preocupação é que a região está deixando de formar grandes médicos, advogados, engenheiros. Porque está tendo uma disputa desigual. Só estamos contribuindo para qualificar e dar oportunidade a nossos estudantes”, reforçou.

Os municípios que compõem o território são: Almadina, Arataca, Aurelino Leal, Barro Preto, Buerarema, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Floresta Azul, Ibicaraí, Ilhéus, Itabuna, Itacaré, Itaju do Colônia, Itajuípe, Itapé, Itapitanga, Jussari, Maraú, Mascote, Pau Brasil, Santa Luzia, São José da Vitória, Ubaitaba, Una e Uruçuca.

Fonte: Ascom/Câmara de Itabuna