Vereador Guinho anuncia composição com Augusto Castro

O vereador itabunense Enderson Guinho (Cidadania), o mais jovem da atual legislatura, distribuiu carta nesta quarta-feira (09), em que anuncia composição com o pré-candidato a prefeito Augusto Castro (PSD). “Guinho”, que até então ensaiava sentar-se à cadeira de gestor do município, será candidato a vice.

Ele elenca os motivos na carta que segue abaixo.

Meus amigos e minhas amigas de Itabuna,

Nos últimos anos vemos que nosso município tem tido governos ruins, administrações fracas e a população é quem mais perde. A saúde é para poucos, a infraestrutura deixa a desejar, não há saneamento básico, a educação não avança, o desemprego cresce e a juventude e os pais e mães de família não têm oportunidade. Do jeito que vai, o futuro estará comprometido.

Por isso, aceitei ser pré-candidato a prefeito, com a força da juventude e o apoio de quem quer o bem de Itabuna e do nosso povo.

Caminhamos juntos na construção de um projeto capaz de resgatar a autoestima do nosso povo e o valor de nossa cidade e realizar a transformação necessária para melhorar a vida de todo mundo, principalmente dos que mais precisam.

Esta foi, é e sempre será a minha meta. É para isso que estou na política. Para lutar pelos que necessitam de apoio, para lutar por uma cidade em que todos tenham oportunidade.

Para alcançar isso é preciso força política, condições políticas que possamos viabilizar os projetos, transformar nossos sonhos em realidade. Essa força vem de parcerias.

Em primeiro lugar, vem a vontade de Deus, depois o apoio do povo, dos amigos, dos que acreditam na nossa proposta, e então, vem a parceria política para a realização do projeto.

Assim é que, depois de analisar todas as condições políticas e os caminhos para tornar realidade os sonhos que nasceram e cresceram com a minha pré-candidatura a prefeito, aceitei o convite para compor com Augusto Castro, como vice-prefeito.

As propostas de Augusto são muito semelhantes às nossas e lutarei por uma administração participativa, aberta, com espaço popular.

Na minha decisão coloquei toda vaidade e interesse pessoal em plano inferior. Eu poderia, sim, manter a pré-candidatura e disputar como candidato a prefeito ou buscar a reeleição para vereador, mas entendi que é minha obrigação buscar as condições para a transformação da nossa Itabuna em uma cidade desenvolvida, saudável e com oportunidades para todos.

E isso será realidade com uma chapa forte e com as melhores condições para vencer a eleição.

Agradeço a cada pessoa que vem me apoiando desde o início.

Agradeço aos vereadores Babá Cearense e ao presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Xavier, pelo incentivo e apoio; ao meu partido, pela firmeza ao meu lado, e aos muitos corações que me deram força e me fizeram chegar aqui.

Vamos continuar juntos, acredito na força de Itabuna.

Deus nos abençoe a todos.

GUINHO