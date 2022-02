Vereadora Enilda propõe nome de rua em Ilhéus para o ex-vereador e médico Ruy Carvalho

A vereadora Enilda Mendonça protocolou, na Câmara Municipal, um projeto de lei com a finalidade de denominar Vereador Ruy Carvalho uma rua localizada no Bairro São Francisco, na zona sul da cidade de Ilhéus. A iniciativa tem por objetivo homenagear o ex-vereador e médico, falecido no último dia 28 de dezembro, aos 72 anos, considerado uma das lideranças políticas locais.

De acordo com o projeto, deve ser alterado o Art. 1º da Lei nº 4024, de 03 de julho de 2019, no Inciso XX, com a inclusão do topônimo de novo logradouro, a ser denominado Avenida Vereador Ruy Carvalho. A vereadora considera o fato de o trecho do logradouro compreendido entre a entrada da Rua Hawaí e a Rua das Oliveiras (paralela à Avenida Tancredo Neves), no bairro São Francisco, não ter nome oficial.

A proposta se justifica pelos relevantes serviços prestados ao povo ilheense pelo saudoso médico, Dr. Ruy Carvalho, especialmente como servidor na saúde pública e como agente político na direção do então Hospital Geral Luiz Vianna Filho, e durante o período que exerceu o cargo de Secretário Municipal de Saúde de Ilhéus, de 1983 a 1987.

Além disso, o projeto destaca a sua importante atuação na Casa Legislativa, durante o mandato exercido de 1989 a 1992, como vereador na defesa dos interesses do município de Ilhéus e seu povo. Enilda Mendonça enfatiza ainda as votações expressivas obtidas por Ruy Carvalho nas disputas para o cargo de prefeito nas eleições de 2004 e de 2008 e para o cargo de deputado estadual nas eleições de 2006.

O falecimento do Dr. Ruy Carvalho causou consternação em diversos segmentos da sociedade ilheense. Como médico, atuou durante muitos anos como clínico geral e pneumologista, nas redes pública e privada. Após sua aposentadoria, se especializou em Medicina do Trabalho, área que se dedicou nos últimos anos.