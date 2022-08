Vereadores anunciam homenagem tripla para segunda-feira em Itabuna

A Câmara de Itabuna promoverá sessão solene na noite de segunda-feira (08), na Terceira Via Hall, para conceder homenagens a pessoas cujo trabalho é relevante nas mais diversas esferas. Conforme indicações dos 21 vereadores, serão entregues Títulos de Cidadania Itabunense, Diplomas de Honra ao Mérito e, pela primeira vez, outorgado o título de Cidadão Emérito.

O rol de homenageados inclui o governador Rui Costa, que receberá diploma das mãos do presidente da Casa, Erasmo Ávila (PSD). Já o título de novo cidadão itabunense, ele entregará ao empresário Rogério Sbardelotto.

O também empresário Manoel Chaves Neto receberá Diploma de Honra ao Mérito do vereador Ricardo Xavier (Cidadania). Já o Título de Cidadania, será concedido ao presidente do Sebrae, Michelângelo Lima.

Outra liderança política laureada naquela noite é o ex-prefeito de Itajuípe, Marcone Amaral, que ganha diploma de honra por indicação do edil Danilo Freitas (PSL). E o ex-vereador Antônio Cavalcante ganhará semelhante diploma das mãos do edil Ronaldo Geraldo (PL).

Diferentes serviços

Entre os profissionais de saúde homenageados está o médico Marcus Silvane Chaves, recebendo Diploma de Honra ao Mérito do vereador Sivaldo Reis (PL). Da mesma forma, o coordenador de Captação do Banco de Sangue de Itabuna, Rosildo Ribeiro, recebe Título de Cidadania do vereador Cosme Rosa (PMN).

A vereadora Wilma de Oliveira (PCdoB) concede Título de Cidadania ao presidente da Bahiagás, Luiz Raimundo Gavazza, e ao advogado, ex-vereador e ex-vice-prefeito de Itabuna, Wenceslau Júnior.

Lideranças religiosas estão representadas entre os homenageados. Padre Gilvan Souza e Pastor Almir da Silva receberão Título de Cidadania Itabunense por indicação do vereador Israel Cardoso (Agir).

O perfil diverso dos homenageados inclui, ainda, o mecânico Luiz Alberto Roza, homenageado com Título de Cidadania pelo vereador Luiz Alberto do Nascimento Roza; o sindicalista João Evangelista Santos, com igual título pelo edil Adão Andrade. Este também entrega Diploma de Honra ao empresário Ronaldo Deroaldo.

Emérito

A honraria inédita, Cidadão Emérito, será concedida ao Capitão PM Nardo Casteano Bonfim Alves, pelas notórias ações de combate à criminalidade no município – inclusive com sucessiva redução no número de homicídios. A honraria, proposta pela Mesa Diretora, tem o aval de todos os edis.