Vereadores apoiam centro especializado para autistas de Itabuna

Na última sexta, 8, vereadores apoiaram o pedido da Associação de Pais e Amigos do Autista de Itabuna (AMA) para instalação de um centro municipal especializado em autismo. O equipamento, defende a presidente da AMA, Gisa Caldas, é necessário dada a carência de profissionais na rede pública e a constante descontinuidade do tratamento de pessoas diagnosticadas com o transtorno. “É lamentável o sofrimento das famílias”, declarou.

Em seguida, Israel Cardoso (Agir) e Gilson da Oficina (PL) anunciaram que vão pleitear o centro junto ao Governo municipal. Na sessão especial pelo Dia Mundial do Autismo (2 de abril), a subsecretária de Saúde de Itabuna, Lânia Peixoto, disse que a pasta contratou psicóloga e neurologista com especialização em autismo, e que a demanda da AMA está em análise. Por agora, a secretária avalia destinar os dois profissionais para atendimento exclusivo dos autistas.

Palestrante da sessão especial, a psicóloga Lucimara Moreira salientou que o diagnóstico precoce do autismo favorece no tratamento. Ela explicou que o processo de aprendizagem da criança autista é mais rápido nos primeiros anos de vida. “O diagnóstico precoce muda a qualidade de vida do autista”, frisou. Na esteira das cobranças da AMA, a psicóloga defendeu investimentos públicos em educação e saúde para efetivar a inclusão social de autistas em Itabuna.

A sessão organizada por Israel e Gilson contou com a participação da gestora do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), Suze Meire Martins que analisará outra demanda da AMA: a emissão da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea); e a presença dos vereadores Marcelo Souza (Cidadania) e Wilma (PCdoB) que também manifestaram apoio à criação do centro especializado no tratamento autista.