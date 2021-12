Vereadores apontam prioridades para ações nos próximos 4 anos em Itabuna

Após audiências públicas para ouvir a comunidade e meses de estudos, chega à reta final a apreciação do PPA (Plano Plurianual 2022-2025) na Câmara de Itabuna. A primeira votação ocorreu na sessão de quarta-feira (1º), quando foram aprovadas todas as emendas da Casa ao projeto (051/2021).

Presidente da Câmara, Erasmo Ávila (PSD) trouxe emenda para uma superintendência que reorganize o trânsito de Itabuna. A mesa-diretora como um todo, para modernização do Legislativo – inclusive com painel eletrônico exibindo as votações. “Vamos providenciar para que as pessoas possam participar, efetivamente, de todos os projetos”, sinalizou.

O relator Sivaldo Reis (PL) ressaltou a construção coletiva daquela que é uma das mais importantes matérias, porque tratam do planejamento das ações que impactam diretamente na vida do itabunense. Ele também apôs emendas para priorizar saneamento básico em bairros periféricos, segurança do trabalho nos órgãos da administração local, além da aquisição de equipamentos eletrônicos para o arquivo municipal.

A vereadora Wilma de Oliveira (PCdoB) acolheu e transformou em emendas um conjunto de sugestões do Conselho Municipal de Educação. Ela também propõe ações para combate à violência contra a mulher com o fortalecimento do respectivo conselho; para o plano de cargos e carreira dos servidores, entre outras intervenções. “O PPA é a ‘Bíblia’ do município nos próximos três anos”, comparou.

Marcelo Souza (Cidadania) trouxe emenda para assegurar no PPA os recursos para “construção de ciclovias e ciclofaixas pela cidade, para dar mais segurança ao ciclista”. Já Manoel Porfírio (PT), contribuiu em benefício da Fundação Marimbeta, reconhecendo a importância daquela instituição na educação de menores.