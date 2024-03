Vereadores de Itabuna aprovam Bolsa Formação para candidatos em concurso

Passou pela segunda votação na sessão de terça-feira (05), na Câmara de Itabuna, o projeto que garante a Bolsa Formação para candidatos a cargos que demandam formação específica em concurso público realizado no município.

Com parecer assinado pelos vereadores Wilma de Oliveira (PCdoB) e Nem Bahia (PP), a proposta assegura que seja pago mensalmente um salário mínimo durante curso de capacitação e qualificação previsto no edital do certame.A justificativa do projeto leva em conta os princípios da competitividade e seletividade.

Piso para professores

A sessão ordinária de terça-feira foi marcada, ainda, pela segunda votação do projeto que garante o pagamento do piso salarial para profissionais do magistério. Tal garantia é o que prevê o Plano Nacional de Educação.

A matéria também teve como relatores Wilma de Oliveira (PCdoB) e Nem Bahia (PP).