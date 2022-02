Vereadores de Itabuna homenageiam voluntários em sessão especial

Hora de homenagear o trabalho gigante dos voluntários que salvaram vidas durante e após a devastadora enchente em Itabuna. Uma sessão especial na noite da próxima sexta-feira (11) dá sequência à admiração notada na cidade – com repercussão Brasil afora. Proposto pelo presidente da Câmara, Erasmo Ávila (PSD), o evento será no Teatro Candinha Doria, a partir das 19 horas.

A pretensão é laurear desde a turma do jet-ski e os irmãos pescadores, que socorreram várias vítimas numa canoa, até grupos de diferentes religiões e não religiosos a postos em “QGs”. São centenas de pessoas, movidas pela missão de acolher, alimentar, ajudar de toda forma, por puro amor ao próximo.

Erasmo Ávila ressalta o quanto é valoroso ver a solidariedade que prevaleceu num momento tão difícil. “A cidade abraçou a causa, mas só podemos reunir um número limitado de pessoas, devido à pandemia. Nessa noite queremos, de fato, agradecer a todos que colaboraram, reconhecer o papel exercido pela nossa sociedade”.

Aos protocolos

Segundo o diretor administrativo da Casa, Felipe Eduardo Ramalho, a organização do evento cumprirá, à risca, todos os protocolos de segurança – conforme estabelece decreto do Executivo. Entre as medidas, a exigência do comprovante de vacinação na entrada do local; uso de máscara, além da aferição de temperatura e disposição de totens com álcool em gel.

Ele lembra, ainda, que o Legislativo tem agido desde o dia em que o município foi surpreendido pela cheia histórica do Rio Cachoeira. “O primeiro QG para amparar os desabrigados foi montado na Câmara, com apoio da sociedade civil. Mas mudou de local por orientação da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros. Eles pediram para a gente se retirar, porque o nível do Rio Cachoeira estava subindo”, recordou.

Na mesma linha, o edil Israel Cardoso (Agir) pontuou que a solenidade é um reconhecimento da Câmara aos cidadãos. “As igrejas, as instituições, a sociedade civil organizada deram um show de solidariedade. Com esta sessão, a Casa está fazendo jus ao nome que recebe: Casa do Povo homenageando o povo, aqueles que estavam na ponta, literalmente fazendo um trabalho voluntário, sem interesse político- partidário”, definiu.