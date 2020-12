Vereadores eleitos chamados a conhecer rotinas da Câmara

Um tripé de profissionais com amplo conhecimento sobre rotinas da Câmara conduziu atividade na Escola do Legislativo de Itabuna, na terça-feira (22). Aquela verdadeira aula, assistida por alguns dos novos edis e assessores, foi aberta pelo advogado e ex-vereador Joabs Ribeiro. Ele é um dos fundadores e já esteve à frente da União dos Vereadores do Brasil (UVB).

Num tom conselheiro, destacou a importância de ficarem atentos às demandas da população, participar e dali guiar o mandato. “Votar no que é bom, independentemente de quem seja o prefeito. Não é oposição, nem situação; é do município, é do cidadão”, elaborou.

Dr. Joabs, lembrando que a palavra vereador remete a veredas (aquele que caminha) e “aquele que vê a dor”, trouxe recomendações. Entre elas, quem fizer bom uso das redes sociais poderá mostrar seu trabalho de forma ampla. “É importante falar menos e ouvir mais o povo, o engajamento como agente de mudança, ter noções básicas de leis, propor e requerer benefícios e acompanhar a execução dos serviços públicos”, pontuou.

Em seguida, o analista de Controle Interno, Gefiton Tavares Neto, explanou sobre rotinas administrativas; relevância semelhante entre departamentos, assim como mostrou os níveis de hierarquia – a começar pelo presidente, o “ordenador de despesas”. Colocando-se à disposição, ressaltou que aquela “escola vai desenvolver funções muito importantes para a sociedade”.

“Expressão de soberania”

Por fim, a secretária parlamentar, advogada Margareth Borges Brandão, mencionou a capacidade de mudar realidades com o trabalho do vereador. Evidenciou a preponderância do município no Direito Administrativo e o quão soberano é o cidadão no movimento de conferir cargos eletivos.

Citando o desembargador José Antônio Pimenta Bueno, situou o papel da Casa das Leis numa democracia. “O Poder Legislativo é a mais alta expressão da soberania e é mesmo! Da mesma forma que o povo trouxe vocês até aqui, ele tira vocês, se não souberem se conduzir. Tenham isso em mente, porque servidor da Câmara não faz o vereador”, alertou.

Ela ressalvou, porém, que a equipe ali está para auxiliar os edis a desempenharem as funções básicas do Legislativo e acrescentou: “Legislar é fazer leis sim! É reter as leis já existentes, adequá-las à realidade daquele momento”.

O presidente da Casa, Ricardo Xavier (Cidadania), destacou a emoção por ver concretizado um anseio compartilhado entre a Mesa, demais edis e servidores. “É um momento de alegria, histórico! Era meta inaugurar a Escola Legislativa ainda nesta legislatura; este é um instrumento para aproximar a população”, destacou.

Já o presidente da Escola, Júnior Brandão (Rede), além de parabenizar a todos que contribuíram, reiterou o esforço da Câmara para ver a iniciativa em prática.