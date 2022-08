Vereadores itabunenses engrossam queixas ao transporte durante sessão 

A sessão ordinária de quarta-feira (10) contou com críticas severas ao sistema de transporte coletivo, operado pela empresa Atlântico Transporte, em Itabuna. Os vereadores lamentaram, por exemplo, os constantes episódios de ônibus quebrados pelas ruas da cidade e os itens não cumpridos do contrato, como falta de ar condicionado e wi-fi.

“Depois das 20 horas, lugares como avenida ‘Kennedy e Princesa Isabel não recebem transporte; Itabuna já teve 285 ônibus; hoje são 50. O transporte está dando raiva na população, está decepcionando a cidade”, disse Ronaldão (PL).

Na mesma linha, o edil Dando Leone (PDT) citou momentos em que trabalhadores têm dificuldade de chegar ao serviço, estudantes se atrasam para ir à aula, exatamente porque o ônibus quebrou. “Isso está envergonhando a cidade”, constatou.

Pancadinha (Solidariedade) reforçou críticas à falta de um representante da empresa na Câmara, para dar explicações sobre o assunto tão repetido em vários bairros. Sobre os citados itens não oferecidos, acrescentou: “O povo paga, a prefeitura paga por um serviço de péssima qualidade”, alfinetou.

Outras reivindicações

Outras reivindições também apareceram, em meio a agradecimentos por ações já desenvolvidas pelo Executivo. O vereador Luiz Júnior da Saúde (DC) lembrou a expectativa para que o prefeito Augusto Castro (PSD) cumpra a promessa de um piso salarial para enfermeiros em âmbito municipal.

O vereador Israel Cardoso (Agir) solicita ao Executivo o cumprimento da Lei 2.588/22, para instalação de placa nominativa no prédio do CRAS I, fazendo referência ao Centro de Referência em Assistência Social Arlete Maria de Magalhães.

O edil reforça, ainda, pedido para que os prédios públicos da administração direta e indireta, placas de convênio e demais bens imóveis sejam pintados com as cores da bandeira do município.

Edis como Adão Lima (PSB), Alex da Oficina (PTC) e Cosme Resolve (PMN), por sua vez, citaram a expectativa para a chegada de intervenções e até tapa-buracos em bairros a exemplo de Parque Boa Vista, Parque Verde, Fátima, Lomanto, entre outros.